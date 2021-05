6 oznak wskazujących na to, że jesteś uzależniony od seksu

Uzależnienie od seksu, czyli „zaburzenie hiperseksualne” to przypadłość utrudniająca wiele spraw. Jeśli czujesz, że twoje zachowania z seksualne nie są zdrowe, zasługujesz na pomoc. Pierwszym krokiem do znalezienia odpowiedniego wsparcia jest uświadomienie sobie, że masz problem. Jak go rozpoznać?

6 oznak uzależnienia od seksu

Czujesz przymus uprawiania seksu. W twoich przypadku chęć seksu nie jest zwykłym pragnieniem, ale przymusem, któremu nie możesz odmówić. Przymus uprawiania seksu również zakłóca inne dziedziny życia.

Obsesyjnie myślisz o seksie. Te obsesyjne myśli są łagodzone tylko wtedy, gdy angażujesz się w akt seksualny, na którego punkcie masz obsesję. Uporczywe i przytłaczające myśli o seksie, które utrudniają koncentrację na czymkolwiek innym mogą być oznaką uzależnienia od seksu.

Znosisz ból, żeby dalej uprawiać seks. W przypadku uzależnienia możesz masturbować się tak często, że odczuwasz ból. Możesz też decydować się na seks sadystyczny, aby spełnić swoje żądze. Fizyczny ból nie zatrzymuje cię przed uprawianiem seksu.

Tracisz swoje zainteresowania. Wszystkie inne rzeczy, którymi się pasjonowałeś, przestają cię interesować. Wycofujesz się z życia rodziny i przyjaciół. Czujesz, że nie możesz sobie ufać i nie jesteś w stanie przestać.

Nie rezygnujesz z seksu pomimo konsekwencji. Przykłady typowych negatywnych konsekwencji obejmują niewierność w związku, zarażenie się chorobą przenoszoną drogą płciową, nieumyślne zajście w ciążę, utratę pracy.

Ciągle potrzebujesz więcej. Tak jak osoba uzależniona od alkoholu zaczyna pić więcej wraz z postępem nałogu, tak uzależniony od seksu odkrywa, że potrzebuje więcej seksu lub ekstremalnych doznań. To, co kiedyś działało – przestaje, więc musisz dostarczać sobie jeszcze więcej bodźców.

