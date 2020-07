Jak przygotować się do pobytu w szpitalu?

Przygotuj się fizycznie

Wiele zabiegów serca jest planowanych, co oznacza, że ​​będziesz o nich wiedział tygodnie lub miesiące wcześniej. Mogą one obejmować bypassy serca, operację zastawki, angioplastykę lub implantację ICD lub rozrusznika serca. Świadomość, że idziesz do szpitala oznacza, że ​​masz czas na przygotowanie.

Jackie Younker, główna pielęgniarka chirurgiczna w Bristol Heart Institute, mówi, że jest wiele osób, które mogą coś zrobić. – Jeśli palisz, najważniejsze jest, aby przestać – mówi. – Palenie wpływa na płuca i serce, a także na zdolność gojenia się ran.

Sposobienie się do operacji nie jest też powodem do przerwania ćwiczeń. Ważna jest utrata masy ciała, jeśli masz nadwagę i zdrowa, zbilansowana dieta. – Nie chodzi o to, że nie możesz jeść ryb z frytkami w piątek, ale upewnij się, że jesteś dobrze odżywiony.

– Zachęcamy do aktywności fizycznej. Im silniejszy i sprawniejszy jesteś przed zabiegiem, tym szybciej możesz wrócić do domu – mówi Stewart Craig z Golden Jubilee Hospital w Clydebank.

Chodzenie jest idealną czynnością, ale jeśli twoje objawy obejmują ból w klatce piersiowej, ucisk lub duszność, zapytaj lekarza lub pielęgniarkę o poziom ćwiczeń. Pacjenci zazwyczaj najlepiej oceniają to, co są w stanie zrobić w obrębie swoich objawów.

Choroby, takie jak cukrzyca lub nadciśnienie, powinny być dobrze kontrolowane – więc jeśli twój poziom glukozy we krwi jest wyższy niż powinien, lub jeśli twoje ciśnienie krwi jest zmienne lub wysokie, wróć do lekarza rodzinnego i poproś o przegląd leków. Nie przestawaj przyjmować leków, chyba że otrzymałeś takie polecenie.

Zadbaj o domowników, o których dbasz na co dzień

Opiekunowie chorych członków rodziny udający się do szpitala powinni poinformować personel szpitalny o swoich obowiązkach opiekuńczych. Możesz poprosić członków rodziny lub przyjaciół o pomoc. Dobrym pomysłem jest również skontaktowanie się z odpowiednimi instytucjami w celu uzyskania porady lub po prostu opłacić prywatnego opiekuna.

Nie zapomnij też zawiesić dostaw, takich jak cateringi dietetyczne oraz przełóż wizytę u fryzjera czy kosmetyczki. Jeśli masz zwierzaka, zapytaj, czy przyjaciele, rodzina lub sąsiedzi mogą się nim opiekować.

W przypadku długich pobytów w szpitalu mogą występować zaległe rachunki lub problemy finansowe. Ustaw przypomnienie lub polecenie zapłaty, a rachunki będą płacone automatycznie (o ile na koncie znajdują się pieniądze) i nie będziesz musiał nic robić.

Jeśli masz trawnik, koszenie go przed pójściem do szpitala może sprawić, że nie będziesz się martwić o jego stan podczas powrotu do zdrowia. Ale nie przejmuj się – twoje zdrowie i dobre samopoczucie są ważniejsze niż posiadanie idealnego domu i ogrodu.

Co zabrać ze sobą do szpitala?

