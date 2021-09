Tani lek na osteoporozę może zapobiegać cukrzycy typu 2? Rewolucyjne badania

W ramach corocznego spotkania Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą (EASD), które ze względu na pandemię COVID-19 odbywało się online, ogłoszono zaskakujące informacje na temat wykorzystania dobrze znanego preparatu na osteoporozę do zapobiegania jednej z najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych na świecie – cukrzycy typu 2.

Lek na osteoporozę może pomóc chorym na cukrzycę typu 2

Chodzi o dostępny wyłącznie na receptę środek alendran (alendronian sodu) w postaci tabletek. Lek ten należy do grupy bisfosfonianów i wpływa na mineralizację kości. Polecany jest do leczenia osteoporozy u kobiet po menopauzie oraz do zapobiegania złamaniom kręgów u mężczyzn. Jego cena na naszym rynku wynosi około 12 zł. Według naukowców z Danii środek ten może przydać się także do przeciwdziałania cukrzycy typu 2.

Dr Rikke Wiggers ze Szpitala Uniwersyteckiego w Aalborgu wraz z grupą swoich współpracowników porównał wyniki badań osób, które stosowały ten lek na osteoporozę i cierpiały na cukrzycę typu 2 z danymi zebranymi wśród pacjentów z podobnymi wskaźnikami dotyczącymi m.in. poziomu cukru we krwi, ale niestosującymi tabletek alendran.

Naukowców skłoniły do tego wyniki badań na zwierzętach, u których zauważono, że podawane im leki na osteoporozę mogą także wpływać na regulację poziomu glukozy. Okazało się, że ten sam korzystny efekt może zachodzić także u ludzi.

Tabletki na osteoporozę o 34 proc. ograniczają ryzyko cukrzycy typu 2

Po przeanalizowaniu danych niespełna 165 tys. pacjentów z cukrzycą i ponad 490 tys. osób, które nie miały zdiagnozowanej tej choroby badacze wykazali, że osoby zażywające tabletki alendran były o 34 proc. mniej narażone na rozwój cukrzycy typu 2 niż pozostali, którzy nigdy nie stosowali tego leku na osteoporozę.

Średni wiek badanych wynosił 67 lat, a 55 proc. uczestników stanowili mężczyźni. W badaniach uwzględniono pozostałe czynniki sprzyjające rozwojowi cukrzycy typu 2, tj. palenie papierosów, picie alkoholu, otyłość, stan cywilny czy status socjoekonomiczny – nawet w takich przypadkach zażywanie alendranu miało pozytywny wpływ na ograniczenie ryzyka najpopularniejszego typu cukrzycy.

Im dłużej stosujesz lek na osteoporozę, tym lepiej chronisz się przed insulinoopornością?

Zdaniem duńskich naukowców stosowanie tych tabletek na osteoporozę przez co najmniej 8 lat może nawet o 53 proc. zmniejszyć możliwość zachorowania na cukrzycę typu 2. Dalsze analizy badaczy wykazały, że efekt ten może być zależny od tego, jak długo stosujemy alendran (im dłużej, tym bardziej maleje ryzyko cukrzycy typu 2). Nie udało się zaobserwować podobnego rezultatu w przypadku innych niż alendran środków polecanych przy osteoporozie.

Choć nadal nie udał się jednoznacznie wyjaśnić przyczyny tego zjawiska, to zdaniem badaczy tabletki na osteoporozę mogą wpływać na zmniejszenie stresu oksydacyjnego i stanów zapalnych mających kluczowe znaczenie w rozwoju insulinooporności.

„Cukrzyca typu 2 jest poważną chorobą, która może prowadzić do innych wielu problemów zdrowotnych, takich jak: udar, choroby serca, ślepota czy amputacja kończyn” – wyjaśnia dr Rikke Wiggers.

„Nasze badania sugerują, że alendronian, czyli niedrogi lek powszechnie stosowany w leczeniu osteoporozy, może również chronić przed cukrzycą typu 2. Uważamy, że lekarze powinni wziąć ten fakt pod uwagę przepisując tabletki na osteoporozę osobom ze stanem przedcukrzycowym lub z wysokim ryzykiem cukrzycy typu 2” – zapewnia dr Rikke Wiggers ze Szpitala Uniwersyteckiego w Aalborgu na północy Jutlandii.

Warto jeszcze raz podkreślić, że tabletki alendran dostępne są tylko na receptę i nie można ich stosować bez konsultacji z lekarzem. Lek ten obecnie nie jest przeznaczony do walki z cukrzycą typu 2, a jedynie do leczenia osteoporozy.

