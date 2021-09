Skąd się wziął koronawirus na świecie? Naukowcy wzywają do obiektywnej debaty

Na łamach najstarszego i najbardziej prestiżowego czasopisma medycznego na świecie – „The Lancet” – 16 najbardziej cenionych wirusologów i naukowców zajmujących się COVD-19 wezwało do obiektywnej, przejrzystej i merytorycznej debaty na temat źródeł pochodzenia koronawirusa, który doprowadził do największej od niepamiętnych czasów pandemii.

Pochodzenie koronawirusa. Otwarta dyskusja zamiast kontrowersji?

Dotąd nie potwierdzono naukowo żadnej hipotezy sugerującej możliwe przyczyny wybuchu globalnej epidemii COVID-19. Nie brakuje jednak domysłów i teorii, które przyczyniają się do masowej dezinformacji na ten temat, co nie sprzyja zapanowaniu nad kolejnymi falami zakażeń spowodowanych przez coraz groźniejsze mutacje SARS-CoV-2.

Uczeni uważają, że powinni dogłębnie przeanalizować wszystkie czynniki, które mogły mieć wpływ na pandemię i w sposób naukowy ustalić fakty dowodzące prawdziwej przyczyny tego zjawiska – „pozbawione spekulacji dotyczących możliwych skutków politycznych”.

Ich zdaniem nauka musi opierać się na weryfikowaniu alternatywnych hipotez, obalaniu mitów i racjonalnej, pozbawionej emocji analizie różnych argumentów – nawet tych najbardziej skrajnych.

„Odejście od tej zasady grozi ustanowieniem dogmatów, porzuceniem istoty nauki, a go gorsza może utorować drogę dla rozwoju teorii spiskowych” – argumentują badacze. „Jako naukowcy musimy oceniać różne hipotezy w sposób racjonalny i ustalać ich prawdopodobieństwo w oparciu o fakty i dowody pozbawione spekulacji dotyczących możliwych skutków politycznych” – przekonują eksperci.

Wyjaśnienie źródeł pochodzenia koronawirusa wymaga otwartej i wolnej od uprzedzeń analizy naukowej

Autorzy nowej publikacji w „The Lancet” wzywają do niezależnej, wolnej od uprzedzeń, opartej na dowodach naukowych i pozbawionej konfliktu interesów oceny pochodzenia koronawirusa, która ich zdaniem wymaga międzynarodowych konsultacji ze specjalistami wysokiego szczebla z różnych dziedzin nauki.

Badacze skrytykowali też artykuł opublikowany na łamach tego czasopisma w lutym 2020. 27 naukowców potępiało w nim wówczas sugerowanie, że koronawirus mógł nie powstać w sposób naturalny, co mogło przyczynić się do szerzenia dezinformacji i teorii spiskowych na temat źródeł pochodzenia tego patogenu.

