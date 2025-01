„Bo ważna jesteś Ty” - za nami kolejna, trzecia odsłona eventu prozdrowotnego zorganizowanego 19 stycznia przez Arche Hotel Krakowska w Warszawie

Styczeń to szczególny miesiąc, w którym przypada m.in. Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Jest to ważny czas, poświęcony istocie badań profilaktycznych. Arche Hotel Krakowska w Warszawie we wsparciu znakomitych specjalistów, od trzech lat, co roku organizuje autorskie wydarzenie pt. „Bo ważna jesteś Ty”. Niezwykły event podczas którego dużo mówi się o badaniach m.in. cytologicznych, a także o wirusie HPV, czyli głównym sprawcy raka szyjki macicy u kobiet. Nie są to oczywiście jedyne, poruszane tego dnia tematy! Przygotowane „na niebiesko” wydarzenie, dedykowane było głownie kobietom, choć nie tylko.

„Podczas spotkania podjęte zostały tematy badań profilaktycznych takich jak cytologia, która w ostatnim czasie przechodzi ewolucję. Pacjentki coraz częściej dowiadują się o konieczności wykonywania cytologii płynnej która ma większą czułość niż klasyczna. Dodatkowym atutem cytologii płynnej jest możliwość oznaczenia zakażenia HPV, w tym tych najbardziej onkogennych typów, jak 16 i 18, które mogą wywołać raka szyjki macicy”.– mówi Dr n. med. Robert Brawura-Biskupski-Samaha, ekspert w dziedzinie perinatologii oraz ginekologii i położnictwa. Pomysłodawca oraz współzałożyciel kliniki ginekologicznej Aurea Clinic mieszczącej się na warszawskiej Woli, który od ponad trzech lat wspiera wydarzenia o tematyce zdrowotnej organizowane w obiekcie. Arche Hotel Krakowska w Warszawie to nie tylko przestrzeń biznesowo-konferencyjna, to przede wszystkim miejsce w którym kluczowy jest zawsze człowiek. W obiekcie, cyklicznie organizowane są przeróżne wydarzenia o charakterze CSR. Udział w nich każdorazowo jest całkowicie bezpłatny. „Dostrzegamy ludzkie potrzeby. Podążamy za tym, co jest w danym momencie istotne oraz to, na co należy zwrócić szczególną uwagę.Angażujemy się w różnego rodzaju projekty społeczne, przy czym wiele – to nasze autorskie realizacje. Wspieramy seniorów, cyklicznie odwiedzamy również dzieci przebywające na oddziałach onkologii dziecięcej. Nie jest nam również obojętny los bezdomnych zwierząt”.–mówi Małgorzata Gipsiak, Dyrektor Generalna Arche Hotel Krakowska oraz Arche Hotel Geologiczna. Podczas minionego, niebieskiego eventu, którego uczestnikami okazali się zarówno: kobiety jak i mężczyźni można było nie tylko bardzo wnikliwie zapoznać się z tematyką dotyczącą profilaktyki raka szyjki macicy, czy czynników, które sprzyjają jego rozwojowi. Przedstawione zostały również sposoby zapobiegania zakażeniom jakimi są szczepionki przeciwko wirusowi HPW. Na scenie zaprezentowały się także: Asia Dyrkacz – zwyciężczyni pierwszej edycji autorskiego projektu Arche Hotel Krakowska -„Kwiat Dojrzałości”. Prywatnie, założycielka Fundacji Superolemodels, autorka projektu: „Undependent – Wolni od uzależnień”. Asia opowiedziała o różnych formach uzależnień oraz o sposobach na radzenie sobie z nimi. Kolejnym gościem panelu dyskusyjnego była Agelika Szczęśniak – Terapeutka holistyczna, mentalna trenerka, autorka trzech książek o miłości i specjalistka od hipnozy. Angelika na co dzień pomaga odzyskać pewność siebie i wewnętrzną harmonię poprzez pracę z podświadomością. Ostatnim gościem była Sylwia Piwowarczyk – założycielka Centrum Tworzenia Wizerunku Wariacje Piękna w Trójmieście, która od ponad20 lat pomaga kobietom odkrywać ich naturalny potencjał. Sylwia to ekspertka, która swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje, aby kobiety mogły poczuć się pewniej i lepiej w każdej roli, jaką pełnią w życiu osobistym i zawodowym. Wydarzenie poprowadziła dziennikarka – Ilona Januszewska. Po części oficjalnej na scenie zaprezentowały się ambasadorki projektu „Kwiat Dojrzałości 2023 i 2024” w niezwykłym pokazie „Kobiety-Kobietom” przygotowanym przez markę IWA, która od 18 lat kreuje wyjątkową modę dla kobiet, łącząc elegancję z nowoczesnym stylem. Kolekcje marki to harmonijne połączenie klasycznych garniturów i stylowych sukienek, które podkreślają indywidualność każdej kobiety. Gdy na wybiegu zgasły już wszystkie światła, na scenę wjechał piękny tort, który był słodkim zwieńczeniem tego wyjątkowego wieczoru. „Dziękujemy wszystkim partnerom, prelegentom oraz uczestnikom tegorocznej edycji wydarzenia „Bo ważna jesteś Ty”. To dzięki wsparciu tak wielu wspaniałych firm oraz ludzi, możemy w Arche Hotel Krakowska w Warszawie, cyklicznie realizować eventy z ważnym, wartościowym przesłaniem. Obecnie przygotowujemy się do realizacji kolejnej, trzeciej edycji naszego autorskiego projektu dla kobiet 50plus, „Kwiat Dojrzałości”. Korzystając z okazji już dziś zapraszamy na pierwszy z castingów, który odbędzie się u nas 20 marca”. – podsumowuje Anna Kurządkowska-Kosińska, PR Manager w Arche Hotel Krakowska w Warszawie. „Wszystkie szczegóły dotyczące projektu oraz zbliżającego się castingu dostępne są między innymi na koncie IG projektu @kwiat_dojrzalosci oraz na naszej, hotelowej stronie internetowej”. – dodaje Julia Bąk, Animator społeczności w Arche Hotel Krakowska w Warszawie.



