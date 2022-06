Jak uniknąć nadciśnienia? Te błędy nieubłaganie do niego prowadzą

W dzisiejszym świecie, w którym tempo życia nie sprzyja spokojowi, nadciśnienie stało się zmorą wielu osób. Jest to problem, ponieważ wysokie ciśnienie krwi obciąża serce i tętnice, znacznie zwiększając ryzyko chorób serca. Jeśli masz wysokie ciśnienie krwi – lub nawet jeśli miałeś jeden, lub dwa pomiary graniczne w gabinecie lekarskim – lekarz może zalecić korzystanie z ciśnieniomierza.

„Może to być dobry sposób na ustalenie, czy rzeczywiście masz wysokie ciśnienie krwi, czy to tylko syndrom białego fartucha – czyli gdy twoje ciśnienie krwi jest wysokie w gabinecie lekarskim, ale normalne w codziennych warunkach, przykładowo w pracy lub w domu” – wyjaśnia dr Luke Laffin, kardiolog z Cleveland Clinic w Ohio. A jeśli masz nadciśnienie, regularne monitorowanie go w domu wydaje się być pomocne nawet około 70 procentom ludzi w opanowaniu go, zgodnie z badaniami przedstawionymi na sesjach naukowych American Heart Association w 2018 roku.

Jak zadbać o swoje, zdrowie, by nie ryzykować wysokiego ciśnienia krwi?

Najgorsze błędy związane z ryzykiem nadciśnienia:

Nie mierzysz ciśnienia w ogóle. Jeśli nie sprawdzisz ciśnienia krwi, nie będziesz wiedział, czy istnieje potencjalny problem. Dane z National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) pokazują, że 13 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych nie jest świadomych, że ma nadciśnienie i dlatego nie zmienia stylu życia, ani nie przyjmuje leków pomagających je kontrolować. Nie rozumiesz wyników pomiarów. Najwyższa liczba oznacza ciśnienie skurczowe, ciśnienie w naczyniach krwionośnych, gdy serce pompuje krew. Dolna lub rozkurczowa liczba reprezentuje ciśnienie, gdy serce rozluźnia się i wypełnia się krwią. Oficjalne wytyczne mówią, że normalne ciśnienie krwi oscyluje poniżej 120/80. Jesz późno wieczorem. Może nie dziwi cię, że jedzenie późno może powodować nadciśnienie, ale nawet obfita kolacja wieczorem jest ryzykowana. Spożywanie 30% lub więcej kalorii dziennie po godzinie 18:00 wiązało się z 23% wyższym ryzykiem rozwoju nadciśnienia, według badań finansowanych przez American Heart Association (AHA). Nie pijesz wystarczającej ilości wody. Podczas gdy woda pitna zwiększa metabolizm i nieznacznie podnosi ciśnienie krwi, odwodnienie może być jeszcze gorsze w skutkach. Badanie w czasopiśmie Sports Medicine wykazało, że ostra utrata wody w organizmie (hipohydracja) spowodowana poceniem się może zaburzać prawidłowe funkcjonowanie wyściółki naczyń krwionośnych, śródbłonka, zaburzając regulację ciśnienia krwi. Badanie wykazało, że nawet łagodne odwodnienie może zagęścić krew i utrudnić jej przepływ.

Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe

Ciśnienie skurczowe pokazuje, jak wysokie ciśnienie krwi gdy napełnia tętnice (w czasie uderzeń), a ciśnienie rozkurczowe pokazuje ciśnienie, podczas gdy serce spoczywa pomiędzy uderzeniami. Zaleca się, aby wartości ciśnienia krwi utrzymywały się na poziomie 20/80 milimetrów rtęci (mm Hg).

Gdy odczyty wahają się od 120–129 mm Hg skurczowego i mniej niż 80 mm Hg rozkurczowego, osoba ma podwyższone ciśnienie krwi. Nadciśnienie występuje, gdy ciśnienie tętnicze jest stale wyższe niż 130 mm Hg skurczowe lub ponad 80 mm Hg rozkurczowe.

Czy któraś wartość jest ważniejsza?

Kiedy lekarze oceniają ryzyko wysokiego ciśnienia krwi, zazwyczaj zwracają większą uwagę na skurczowe ciśnienie krwi, które uważają za główny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u starszych osób dorosłych. Wiąże się z ryzykiem zawału serca lub udarem mózgu. A co z ciśnieniem rozkurczowym?

Naukowcy z Kaiser Permanente, firmy medycznej z Oakland w Kalifornii, przeprowadzili badanie na ten temat, a wyniki opublikowało prestiżowe czasopismo „New England Journal of Medicine”. Badanie objęło ponad 36 milionów odczytów ciśnienia krwi od 1,3 miliona osób. Odkrycia potwierdziły, że ciśnienie skurczowe ma większy wpływ, ale wykazały również, że zarówno ciśnienie skurczowe, jak i rozkurczowe może przewidzieć ryzyko zawału serca lub udaru.

Naukowcy przeanalizowali wpływ nadciśnienia skurczowego i rozkurczowego na różne niekorzystne wyniki, takie jak zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny lub udar krwotoczny, w ciągu 8 lat i stwierdzili, że oba składniki niezależnie przewidywały atak serca i udar.

