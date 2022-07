Jak dobrze wyposażyć wakacyjną apteczkę? Nie wszystkie leki zabierzesz za granicę

O właściwym skompletowaniu wakacyjnej apteczki przypomina pacjencki serwis pacjent.gov.pl. Jak podaje, zawartość apteczki będzie różna w zależności od rodzaju wyjazdu, jego trwania, miejsca podróży czy kondycji zdrowotnej osób, które będą z niej korzystać. Inaczej będzie wyglądała apteczka plażowicza, a inaczej osoby wyjeżdżającej do tropików. A jeszcze inaczej rodzica wyjeżdżającego na wakacje z małym dzieckiem. Ale zawsze muszą się w niej znaleźć podstawowe środki lecznicze. Powinna też być łatwa do zabrania i spakowania, np. do plecaka, oraz wodoodporna. Wakacyjną apteczkę musimy skompletować także wtedy, gdy jedziemy na wakacje samochodem. W samochodzie co prawda wozimy apteczkę, ale jej zawartość może nam na wakacjach nie wystarczyć.

W jakich sytuacjach przyda się wakacyjna apteczka?

W każdej apteczce powinny być leki i preparaty, które pomogą w nagłym wypadku, zapobiegną przykrym dolegliwościom lub powstrzymają chorobę. Dobrze wyposażona apteczka pozwoli nam skutecznie zainterweniować na przykład w sytuacjach, gorączki, przeziębienia, bólu, urazów, ukąszeń i uczuleń, choroby lokomocyjnej, problemów układu pokarmowego czy porażenia słonecznego.

Co włożyć do wakacyjnej apteczki?

Pacjent.gov.pl podaje przykładową zawartość wakacyjnej apteczki. Powinny się w niej znaleźć:

leki działające przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie,

środki przeciwalergiczne,

środki przeciwbiegunkowe,

środki na zaparcia,

tabletki na chorobę lokomocyjną,

tabletki na alergię z lekiem przeciwhistaminowym, które można stosować przeciwko łagodnemu swędzeniu i problemom spowodowanym alergią,

termometr,

żel antybakteryjny do mycia rąk,

preparat na obrzęki,

środki opatrunkowe, takie jak plastry, kompresy, plastry mocujące do kompresów, bandaże (elastyczny i zwykłe), opatrunki jałowe,

opaska uciskowa,

chusta trójkątna,

rękawiczki lateksowe,

jednorazowa maseczka do sztucznego oddychania,

nożyczki (zrezygnuj z nich, jeśli lecisz samolotem),

balsam chłodzący i środki łagodzące w przypadku lekkich oparzeń słonecznych i ukąszeń owadów,

koc termiczny.

Możesz uzupełnić zawartość apteczki o dodatkowe środki, np.:

większą liczbę materiałów opatrunkowych – jeśli planujesz dużo aktywności fizycznych,

latarkę i race świetlne – jeśli wyjeżdżasz np. na górską wędrówkę,

środek odstraszający komary i moskitiera do ochrony przed ukąszeniami owadów – jeśli będziesz przebywać na terenie zalesionym,

elektrolity zapobiegające odwodnieniu, syrop przeciwkaszlowy i wykrztuśny, leki na ból gardła – jeśli wyjeżdżasz z dziećmi,

krem z wysokim filtrem ochronnym – jeśli jedziesz w upalne rejony,

adrenalinę w autostrzykawce wydawaną na receptę – jeśli jesteś osobą silnie uczuloną.

Jakich leków nie można zabrać za granicę?

Uzupełnij apteczkę o leki, które przyjmujesz stale. Zabierz wyliczoną dawkę, która wystarczy na cały okres wyjazdu. Weź także ulotki o lekach lub dyspozycje ich dawkowania od lekarza, żeby mieć pewność, że właściwie je zażywasz. Przyda się także dokumentacja medyczna – na wypadek zaostrzenia choroby, gdy będziesz musiał iść do innego niż twój lekarza. WAŻNE: Koniecznie sprawdź, czy możesz zabrać wszystkie leki za granicę – a jeśli tak, to w jakiej ilości. Poszczególne kraje mają różne zasady. Zweryfikuj je na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Informacje dla podróżujących.

Na przykład jeśli przyjmujesz leki psychotropowe, i wybierasz się do Szwajcarii, musisz mieć lekarskie zaświadczenie o konieczności ich przyjmowania. Nie wszystkie leki można wwieźć na przykład do Australii i zabronione jest tam przywożenie leków dla kogoś innego.

