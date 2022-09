Obejrzyj swoją skórę po urlopie! To może być zmiana przednowotworowa

Czerniak należy do najbardziej złośliwych nowotworów, który jest wykrywany u coraz młodszych pacjentów. Istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju tego nowotworu jest nadmierna ekspozycja skóry na promieniowanie słoneczne, zwłaszcza to, które prowadzi do poparzeń. Najnowsze badania wskazują, że poparzenia słoneczne w dzieciństwie nawet o kilkadziesiąt procent zwiększają ryzyko rozwoju czerniaka skóry w dorosłym życiu. Czerniak jest bardzo odporny na leczenie, daje szybkie przerzuty. Na ten rodzaj nowotworu najbardziej narażone są osoby z jasną karnacją i dużą ilością znamion barwnikowych, czyli pieprzyków na ciele.

Możesz sam sprawdzić, czy zmiany na skórze mogą mieć charakter nowotworowy

Sprawdzając cechy znamion, sam możesz stwierdzić czy problem wymaga konsultacji z dermatologiem. Należy zwrócić uwagę na takie czynniki jak:

asymetria znamienia,

poszarpane i nierównomierne brzegi,

czerwony lub czarny kolor, przeważnie niejednolity,

duży rozmiar – powyżej 6 mm,

ewolucja – postępujące zmiany zachodzące w znamieniu, zarówno w grubości jak i w rozmiarze.

Rogowacenie słoneczne

Rogowacenie słoneczne to zmiana przednowotworowa, która pojawia się zazwyczaj u osób starszych. Skóra w miejscu opalania staje się sucha, łuszczy się i zmienia kolor na czerwony i różowy. Zmiany pojawiają się najczęściej w okolicach nosa i ust oraz na szyi, przedramionach, uszach, grzbietach dłoni, nogach i skórze głowy. Często towarzyszy im świąd. Specjaliści przestrzegają, żeby ich nie lekceważyć, bo nieleczone mogą doprowadzić do rozwoju raka kolczystokomórkowego, będącego jednym z najczęstszych nowotworów skóry.

Nie każda zmiana to nowotwór!

Alergie skórne

Coraz więcej osób przebywających na słońcu zgłasza problem alergii skórnych. Zwróć uwagę czy na twojej skórze nie pojawiają się małe, różowe lub czerwone plamki przypominające pęcherzyki. Mogą występować na ramionach, dekolcie, twarzy, rękach i udach, nawet na drugi dzień po opalaniu. Noszą nazwę osutków świetlnych. Objawy alergii słonecznej mogą też przypominać atopowe zapalenie skóry.

Świerzbiączka letnia

Świerzbiączka letnia to również choroba związana z ekspozycją na słońce. Objawem są małe swędzące, czerwonych pęcherzyków, które pojawiają się na skórze po ok. 12 godzinach po opalaniu. Występują głównie na rękach, nogach, ramionach i dekolcie. Choroba jest uśpiona zimą, daje o sobie znać kiedy korzystamy z uroków lata.

