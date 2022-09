To proste badanie pomoże wykryć poważną chorobę. Może je zlecić lekarz POZ

Na reumatoidalne zapalenie stawów cierpi ponad 400 tys. Polaków. To choroba, która znacząco ogranicza codzienne funkcjonowanie i powoduje ból. Nieleczona może prowadzić do licznych powikłań, a nawet do niepełnosprawności. Dlatego szybkie jej wykrycie jest takie ważne. Badanie może zlecić lekarz pierwszego kontaktu.

Oznaczenie przeciwciał anty-CCP jest bardzo przydatnym badaniem w rozpoznawaniu reumatoidalnego zapalenia stawów – wskazują lekarze. Od lipca takie badanie może zlecić lekarz POZ na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. Na czym polega badanie? W ocenie lekarzy, oznaczenie miana przeciwciał anty-CCP przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi jest ważnym badaniem w rozpoznawaniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). W przeciwieństwie do RF (czynnika reumatoidalnego), zwiększone miano anty-CCP stwierdza się niemal wyłącznie u chorych na RZS i pojawia się ono już na wczesnym etapie choroby. Badanie wykonane u osoby z bólami stawów, podwyższonymi parametrami stanu zapalnego może istotnie przyspieszyć diagnozę. Reumatoidalne zapalenie stawów Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba autoimmunologiczna. Atakuje zwykle wiele stawów jednocześnie. Na początku są to często: stawy dłoni, nadgarstków i kolan. Z czasem choroba rozprzestrzenia się także na duże stawy: biodrowy, barkowy i stawy łokciowe. Ból stawów najczęściej występuje rano, czasem w nocy i ustępuje zależnie od zaawansowania choroby – po kilku chwilach lub nawet godzinach. Leczenie RZS polega przede wszystkim na przyjmowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Lista innych badań, które od lipca może zlecić lekarz rodzinny Warto przypomnieć, że rozszerzyła się lista darmowych badań, które może zlecić lekarz rodzinny. Znalazły się na niej następujące badania biochemiczne i immunochemiczne: badanie poziomu ferrytyny – pomaga określić zapasy żelaza w organizmie i na tej podstawie potwierdzić lub wykluczyć niedokrwistość mikrocytarną;

pomiary stężenia witaminy B12 – wykonywane są w celu rozpoznania przyczyn niedokrwistości lub neuropatii;

pomiary stężenia kwasu foliowego – wykonywane gdy zachodzi podejrzenie niedokrwistości;

poziom białka C-reaktywnego (CRP) – pomaga zdiagnozować rozwijający się stan zapalny w organizmie;

badanie poziomu przeciwciał anty-HCV przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV);

antygen H. pylori w kale;

badania mikrobiologiczne – Strep-test. Czytaj też:

