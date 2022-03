Cierpisz na chorobę autoimmunologiczną? Sprawdź, jakich suplementów brakuje w twojej diecie

Przyczyna występowania chorób autoimmunologicznych nie została do końca poznana. Pojawieniu się chorób immunologicznych towarzyszą często niewyjaśnione bóle, uczucie ciągłego zmęczenia, a nawet utrata słuchu i oznaki depresji. Lista chorób autoimmunologicznych jest długa i znajdują się na niej zarówno dość powszechne, jak i zaliczane do grupy rzadko diagnozowanych schorzenia. Najczęściej występujące to:

stwardnienie rozsiane,

choroba Hashimoto,



reumatoidalne zapalenie stawów,

łuszczyca,

sztywniejące zapalenie stawów kręgosłupa,

łysienie plackowate,

wrzodziejące zapalenie jelit.

Do rzadziej występujących schorzeń autoimmunologicznych zaliczamy m.in.

ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego,

sarkoidozę,

toczeń rumieniowaty układowy,

chorobę Leśniowskiego-Crohna.

Jaka jest przyczyna występowania chorób autoimmunologicznych?

Przyczyna występowania chorób autoimmunologicznych jest przedmiotem badań naukowców i nie jest do końca wyjaśniona. Badania wskazują na związki tego rodzaju schorzeń z niekorzystnym działaniem pewnych substancji chemicznych, nieprawidłowo skomponowaną dietą, a także infekcjami o podłożu bakteryjnym i wirusowym. Choroby autoimmunologiczne mogą mieć również związek z pojawieniem się w organizmie komórek nowotworowych w organizmie.

Jakie suplementy diety zapobiegają chorobom autoimmunologicznym i łagodzą ich objawy?

Do tej pory nie wynaleziono jeszcze skutecznego leku, który pozwoliłby zapobiegać wystąpieniu tych chorób. Naukowcy z Harvardu zbadali, że ryzyko ich wystąpienia zmniejsza przyjmowanie witaminy D i kwasów omega – 3. Obie z tych substancji łagodzą również objawy chorób autoimmunologicznych – wskazali naukowcy.

Jak skomponować dietę, żeby w naturalny sposób dostarczyć te składniki?

Jeśli nie chcesz przyjmować suplementów, popraw swoje odżywianie – doradzają lekarze. W nienasycone kwasy tłuszczowe "omega-3" obfitują zwłaszcza ryby, takie jak:

łosoś,

makrela,

sardynki,

oleje lniane i rzepakowe,

oleje pochodzące z alg.

Witaminę D znajdziemy w niewielkiej grupie produktów. Należą do nich:

tłuste ryby /łosoś, tuńczyk, makrela/,



wątróbka wołowa,



ser,



grzyby,



żółtka jaj.



Witamina D jest także dodawana do niektórych pokarmów na etapie produkcji. Warto więc dokładnie czytać etykiety, ponieważ informacja o zawartości witaminy D powinna być wyszczególniona na opakowaniu. Są to najczęściej

płatki śniadaniowe,



mleko,



jogurty,



napoje sojowe.

