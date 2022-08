Reumatoidalne zapalenie stawów? Niewielkie zmiany w diecie pozwolą pozbyć się choroby

Wysoki poziom stanu zapalnego w organizmie może powodować wiele problemów zdrowotnych: przybieranie na wadze, zamglenie umysłu, zmęczenie, ospałość, a nawet niektóre choroby autoimmunologiczne, w tym reumatoidalne zapalenie stawów.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba, która atakuje zwykle wiele stawów równocześnie. Najczęściej są to stawy dłoni, nadgarstków i kolan. Objawia się bolesnością i obrzękiem w dotkniętych chorobą częściach ciała. Reumatoidalne zapalenie stawów może również wpływać na inne tkanki i narządy, powodując problemy zdrowotne w płucach, sercu i oczach. Choroba może pojawić się w każdym wieku, najczęściej jednak występuje u kobiet, które ukończyły 50 rok życia.

Wpływ diety na występowanie stanów zapalnych

Jak wskazują najnowsze badania, jedną z przyczyn pojawiających się w organizmie stanów zapalnych jest niewłaściwa dieta. Objawy bólowe i obrzęki stawów potęguje jedzenie przetworzonej żywności, cukru, tłuszczów trans oraz stosowanie wysokiej temperatury podczas gotowania żywności.

Lista produktów, które zmniejszają stany zapalne

Imbir



Imbir to jedna z najsilniej działających przeciwzapalnie przypraw na świecie. Zawiera silne związki zwane gingerolami, które działają przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Badania pokazują, że zarówno imbir, spożywany na surowo lub gotowany łagodzi bóle kostno–stawowe, obrzęk i sztywność związane z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Dietetycy zalecają picie herbaty z imbiru, którą należy sporządzić, zalewając 4 lub 5 kawałków świeżego korzenia imbiru wrzącą wodą na 5 do 10 minut. Aby szybko złagodzić ból, zalecają też żucie surowego imbiru.





Oste papryczki



Ostra papryka, jak na przykład papryka cayenne, zawiera kapsaicynę, aktywny składnik, który prowokuje organizm do uwalniania endorfin, zwanych hormonami szczęścia. Te substancje nie tylko podnoszą nastrój, działają też łagodząco na przewlekły ból.



Wiśnie



Wiśnie to owoc, który zawiera mnóstwo antocyjanów, które są silnymi przeciwutleniaczami. Antocyjany blokują stany zapalne i działają przeciwbólowo. Badanie naukowców z Johns Hopkins University wskazało, że cierpkie wiśnie mogą znacznie zmniejszyć wrażliwość na ból i są tak samo skuteczne, jak wiele konwencjonalnych leków przeciwzapalnych.



Kurkuma

Ta silna przyprawa azjatycka zawiera naturalny związek przeciwzapalny, tzw. kurkuminę, którą często można znaleźć również w mieszankach curry. Badania wskazują, że regularne spożywanie kurkumy daje podobny efekt jak stosowanie środków przeciwbólowych i nie wywołuje skutków ubocznych.



Czosnek



Czosnek jest silnym środkiem przeciwzapalnym, który był stosowany od wieków, aby złagodzić wiele schorzeń, w tym ból i obrzęk zapalenia stawów. Zawiera przeciwutleniacze oraz związek zawierający siarkę znany jako alliina.



Sok z buraków



Buraki są istotnym źródłem betaniny, która ma silne właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne i detoksykacyjne. Związki przeciwzapalne zapalne w burakach działają regenerująco na stawy. Korzystnie wpływają również na układ sercowo–naczyniowy.



Dziki łosoś

Dziki łosoś zawiera kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA). Wykazano, że kwasy tłuszczowe omega-3 zmniejszają stany zapalne, a także łagodzą ból i obrzęk spowodowany zapaleniem stawów. Badania wskazują, że dieta bogata w kwasy omega–3 zapobiega reumatoidalnemu zapaleniu stawów. Dietetycy zalecają jedzenie dwóch porcji ryb tygodniowo lub suplementowanie oleju rybnego.



Oliwa z oliwek



Badania wykazały, że osoby stosujące tradycyjną dietę śródziemnomorską, która jest bogata w oliwę z oliwek, rzadziej cierpią na stany zapalne, w tym na zwyrodnieniowe choroby stawów. Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia zawiera związki podobne do ibuprofenu, dzięki czemu wykazuje działanie przeciwzapalne.



Jagody

Te małe owoce zawierają silne związki przeciwutleniające, takie jak kwas elagowy i proantocyjanidyny, które zwalczają uszkodzenia komórek i stany zapalne. Ponieważ związki różnią się w zależności od rodzaju jagód, dodaj ich różnorodne warianty do swojej diety – zalecają dietetycy.



Ananas

Ananas jest bogaty w witaminę C i enzym bromelainę, które niwelują ból i obrzęk zarówno w chorobie zwyrodnieniowej stawów, jak i reumatoidalnym zapaleniu stawów.Czytaj też:

