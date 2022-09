Bierzesz leki na tarczycę? Uważaj z piciem kawy

Popijanie leków kawą może znacząco zmniejszyć ich przyswajalność. Dotyczy to zwłaszcza leku, którym leczy się niedoczynność tarczycy, o nazwie lewotyroksyna. Po tym leku kawy nie można pić co najmniej przez 40 minut. Przed upływem tego czasu nie należy również nic jeść, bo może to ograniczyć działanie leku nawet o kilkadziesiąt procent – wskazują lekarze.

„Kawa wypita zbyt wcześnie po przyjęciu leku, znacząco ogranicza skuteczność leczenia substytucyjnego niedoczynności tarczycy — dzieje się tak z uwagi na sekwestrację substancji czynnej, czyli lewotyroksyny (LT4). W konsekwencji dochodzi do zaburzenia wchłaniania hormonu nawet o kilkadziesiąt procent i opóźnienia jego działania szczytowego” – pisze na Facebooku endokrynolog, Szymon Suwała.

Kawa z mlekiem

Okazuje się, że na działanie leku ma wpływ również to, jaki rodzaj kawy pijemy: z mlekiem czy czarną. Picie kawy z mlekiem nie jest wskazane, bo zawarte w mleku wapno również zaburza wchłanianie lewotyroksyny i działanie leku.

Kiedy bezpiecznie można wypić kawę?

Najnowsze badania dotyczące lewotyroksyny dowodzą, że czas między zażyciem leku a wypiciem kawy należy znacznie wydłużyć. Wynika to z tego, że lek długo się wchłania: ok. 80 proc. substancji wchłania się do 3 godzin od przyjęcia leku. Lekarze apelują więc do pacjentów, żeby powstrzymali się od wypijania kawy nawet przez 2 – 3 godziny od przyjęcia tabletki.

Leki na tarczycę bierz przed pójściem spać!

Lekarze podpowiadają, że rozwiązaniem może być wieczorne przyjmowanie leku, przed pójściem spać. W niektórych przypadkach okazuje się to sporym ułatwieniem, zwłaszcza jeśli pacjent nie jest w stanie przestrzegać zaleceń i z samego rana zjada śniadanie. Pomysł najlepiej skonsultować z endokrynologiem.

Niedoczynność tarczycy

Niedoczynność tarczycy spowodowana jest m.in. stanami zapalnymi tego gruczołu, które upośledzają mechanizm wydzielania hormonów. Mogą one mieć różne podłoże. Jedną z przyczyn niedoczynności tarczycy jest przewlekły stan zapalny związany z chorobą Hashimoto.

