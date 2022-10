Problemy z koncentracją, bóle głowy? To mogą być skutki stosowania popularnej diety

Dieta low carb to dieta niskowęglowodanowa. Polega na ograniczeniu produktów węglowodanowych: białego pieczywa, ryżu, kasz i makaronów. Prawidłowo ułożona dieta ketogeniczna jest bogata w tłuszcze (ponad 65 proc.) i skrajnie uboga w węglowodany (5-10 proc.) zawiera też odpowiednią ilość białka, adekwatną do zapotrzebowania organizmu. Stosuje się ją w celu redukcji masy ciała. Ograniczenie węglowodanów w diecie powoduje, że organizm zaczyna wykorzystywać rezerwy glikogenu. Gdy jego zapasy wyczerpią się, organizm zaczyna zwiększać utlenianie tłuszczu, żeby zaspokoić potrzeby energetyczne. Jak wskazują najnowsze badania, wyniku stosowania tej diety dochodzi do utraty masy ciała, efekt nie jest jednak długotrwały.

Dieta low carb nie jest dla każdego

Jak wskazuje wypowiadająca się dla portalu Medonet dietetyczka Zuzanna Cybulska, w trakcie stosowania diety low carb u niektórych pacjentów występują zaburzenia w pracy tarczycy, która produkuje hormony: tyroksynę i trijodotyroninę. Są one odpowiedzialne za rozpad tłuszczów oraz wzmagają wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego.

„Dieta ketogeniczna jest najbardziej rygorystyczną i najmniej zbilansowaną dietą. Powinno się stosować ją tylko i wyłącznie pod opieką lekarską i dietetyczną oraz w specyficznych jednostkach chorobowych. W przypadku diety low carb często rekomenduje się ją przede wszystkim jako model żywienia dla osób chorujących na cukrzycę typu 1 i 2. Często profilaktycznie zaleca się ją także w insulinooporności i w hiperglikemii – wskazuje dietetyczka Zuzanna Cybulska.

Dieta low carb nie jest polecana zwłaszcza:

dzieciom i młodzieży,

kobietom w ciąży,

sportowcom,

osobom z nadczynnością tarczycy,

osobom z chorobami trzustki, wątroby, nerek,

osobom z depresją.

Zagrożenia wynikające z długotrwałego stosowania diety low carb

zaparcia,

niedobór potasu, wapnia, magnezu;

ryzyko chorób sercowo-naczyniowych,



niedobór witamin z grupy B,

niższa podaż antyoksydantów,

wysoka podaż sodu.

