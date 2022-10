Budzisz się zmęczony? To może być niedoczynność tarczycy

Budzisz się zmęczony? To może wskazywać na niedoczynność tarczycy. Chorobę tarczycy trudno rozpoznać. Jest podstępna, najczęściej nie daje objawów bólowych. Dlatego mówi się, że niedoczynność tarczycy to „niewidzialna choroba”. Dowiedz się, co powinno cię zaniepokoić.

Lekarze wskazują, że zmęczenie jest typowe dla niedoczynności tarczycy. Może towarzyszyć ci przez cały dzień, aż do tego stopnia, że po powrocie z pracy myślisz tylko o tym, żeby położyć się do łóżka. Nawet kiedy wstajesz rano, nie jesteś rześki i wypoczęty, tylko trudno podnieść ci głowę z poduszki. Dzieje się tak dlatego, że u osób z niedoczynnością tarczycy metabolizm ulega spowolnieniu – tłumaczą specjaliści. Skontroluj poziom TSH Za pracę gruczołu tarczycy odpowiada hormon TSH, który jest wytwarzany w przysadce mózgowej. Kiedy tarczyca produkuje za mało tego hormonu w porównaniu do zapotrzebowania organizmu, mówimy o niedoczynności tarczycy. Na niedoczynność tarczycy chorują głównie kobiety Na zachorowanie narażone są zwłaszcza kobiety. Zdarza się, że objawy choroby przez dłuższy czas są mylnie brane za symptomy np. nerwicy i depresji. Chora tarczyca wymaga podjęcia odpowiedniego leczenia, które powinno zostać rozpoczęte jak najszybciej, bo niedobór hormonów w organizmie powoduje poważne zaburzenia w funkcjonowaniu wielu narządów i układów. Inne objawy niedoczynności tarczycy Chociaż niedoczynność tarczycy może objawiać się na różne sposoby, dlatego istotne jest przedstawienie lekarzowi wszystkich objawów. Chorzy często skarżą się na: uczucie zimna,

brak koncentracji,

tycie,

zaparcia,

duszności,

sztywność mięśni i ból stawów,

obniżenie libido,

impotencję. Przyczyny niedoczynności tarczycy Niedoczynność tarczycy najczęściej jest powodowana stanami zapalnymi tego gruczołu, które upośledzają mechanizm wydzielania hormonów. Jedną z przyczyn niedoczynności tarczycy jest przewlekły stan zapalny związany z chorobą Hashimoto. Schorzenie to jest obecnie jedną z częściej diagnozowanych chorób tarczycy. Stan zapalny tarczycy wywołać mogą także pojawiające się w jej obrębie guzki i inne zmiany, które są m.in. wskazaniem do usunięcia części gruczołu. Do przyczyn niedoczynności tarczycy rzadziej zalicza się niedobór jodu. Czytaj też:

