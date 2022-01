Czym jest zmęczenie psychiczne i jak je rozpoznać?

Zmęczenie psychiczne to stan obniżenia nastroju. Kiedy jesteśmy zmęczeni, czujemy, że codzienność nas przerasta, codziennych obowiązków jest zbyt dużo, a nam coraz trudniej jest zmusić się do ich wykonywania.

Zmęczenie psychiczne to stan niebezpieczny, który może doprowadzić do długotrwałego obniżenia kondycji psychicznej, zaburzenia zdrowia psychicznego i zachorowania na depresję. Z tego względu warto uważnie się sobie przypatrywać, by wychwycić pierwsze sygnały, które mogą świadczyć o tym, że powinniśmy mocniej zadbać o swoją sferę psychiczną?

Czym jest zmęczenie psychiczne?

Zmęczenie psychiczne to stan przemęczenia organizmu, który może mieć wiele przyczyn. Do obniżenia kondycji psychicznej mogą przyczynić się: nadmierna ilość obowiązków, zbyt dużo zajęć, problemy rodzinne, problemy w związku, zbyt duża ilość stresu.

Taki rodzaj zmęczenia wywołuje szereg objawów. Pierwszym, takim, który najmocniej odczuwamy, jest przemęczenie. Czujemy, że nie mamy na nic siły, nic nie uda nam się zrobić. Gdy pojawi się u nas takie uczucie, warto się zastanowić, czy przypadkiem nie wzięliśmy zbyt dużo na swoje barki. Duża ilość obowiązków, projektów, łączenie wyczerpujących studiów z pracą mogą przeciążyć organizm i doprowadzić do długotrwałego przemęczenia. Z czasem zaczynają pojawiać się także inne objawy, których nie należy lekceważyć.

Jak rozpoznać zmęczenie psychiczne?

Do najbardziej typowych objawów przemęczenia należą:

problemy z koncentracją. Coraz trudniej nam się skupić na wykonywaniu obowiązków

problemy ze snem. Przy nadmiernym przeciążeniu organizmu, mogą pojawić się problemy z zasypianiem, płytki sen albo w ogóle bezsenność

brak chęci do wykonywania obowiązków. Codzienne zadania zaczynają nas przerastać, czujemy niechęć do ich wykonywania i zaczyna nam to zabierać coraz więcej czasu

obniżenie nastroju. Nie czujemy się szczęśliwi, nic nas nie cieszy

niechęć do spotkań towarzyskich. Przemęczenie organizmu może doprowadzić do tego, że będziemy czuli niechęć do spotykania się z przyjaciółmi i znajomymi

Jak przezwyciężyć zmęczenie psychiczne?

Aby przezwyciężyć stan przemęczenia, warto zastanowić się nad tym, co mogło go spowodować. Jeśli odpowiada za to zbyt wyczerpująca praca, warto spróbować zdjąć ze swoich barków część obowiązków – rezygnować ze zleceń, które generują niskie zyski, a duży nakład pracy, nie zgadzać się na wykonywanie wszystkich projektów, skupić się na tym, co jest dla nas ważne i w czym chcielibyśmy się rozwijać.

W przypadku gdy zmęczenie psychiczne wywołane jest zbyt dużą ilością bodźców i silnym stresem, warto dać sobie czas na odpoczynek. Wiele ludzi nie potrafi w ogóle odpoczywać, ponieważ nawet wtedy gdy zasiądzie na kanapie z książką w dłoni czy włączy serial w laptopie, myśli o swoich obowiązkach albo scrolluje telefon. Nieustannie pobudzany mózg nie potrafi przetworzyć wszystkich informacji, którymi jest bombardowany, przez co trudno mu się wyciszyć. Po dłuższym czasie skutkuje to problemami z regeneracją organizmu, może prowadzić do problemów ze snem i wywoływać zmęczenie psychiczne.

Wiedząc już, co negatywnie na nas wpływa, dobrze jest wyeliminować te czynniki ze swojej codzienności. Dobrą i polecaną metodą jest także poświęcenie sobie przynajmniej 30 minut dziennie. W świecie, który tak mocno nas bodźccuje, dobrze jest każdego dnia odłączyć się od sieci, wybrać na krótki spacer, pomedytować, poćwiczyć jogę, skupić na rzeczywistości, w której żyjemy. To mocno odciąża głowę i pozwala zachować równowagę psychiczną.

