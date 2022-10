Trzeba przebadać jak najwięcej czterdziestolatków. Jest projekt rozporządzenia

Resort zdrowia chce wydłużyć program już po raz trzeci. Przypomnijmy – pierwotnie miał trwać do końca 2021 roku, potem termin przedłużono do 30 czerwca 2022, a potem do 31 grudnia 2022. Powód? Ministerstwo Zdrowia chce, aby skorzystało z niego jak najwięcej uprawnionych.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenie, „stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii powodujący liczne zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym związana z nim zmiana stylu życia, wpłynęły przede wszystkim na ograniczenie aktywności fizycznej oraz wzrost natężenia stresu, potęgując przy tym ryzyko zachorowania na najczęstsze choroby tzw. cywilizacyjne, takie jak choroby układu krążenia czy choroby metaboliczne. Dlatego też mając na uwadze konsekwencje, jakie niesie obecna sytuacja epidemiczna zasadnym jest wydłużenie etapu realizacji programu pilotażowego, który pozwoli na powszechne objęcie świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką laboratoryjną w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych”. Projekt jest skierowany do konsultacji społecznych.

Co to jest program „Profilaktyka 40 plus”?

Program jest dedykowany wszystkim pacjentom, którzy ukończyli 40 lat. W jego ramach mogą bezpłatnie wykonać podstawowe badania (m.in. badania krwi, moczu, kału, a w przypadku mężczyzn także PSA). Aby wziąć udział w programie, trzeba wypełnić ankietę dostępną na Internetowym Koncie Pacjenta, ale można to zrobić również za pośrednictwem infolinii lub bezpośrednio w przychodni.

Jakie badania można zrobić w ramach programu „Profilaktyka 40 plus”?

Badania dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla konkretnego pacjenta, zależy od odpowiedzi na pytania w ankiecie.

Co dokładnie wchodzi w skład poszczególnych pakietów diagnostycznyc?

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet

morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,

stężenie glukozy we krwi,

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,

poziom kreatyniny we krwi,

badanie ogólne moczu,

poziom kwasu moczowego we krwi,

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,

stężenie glukozy we krwi,

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,

poziom kreatyniny we krwi,

badanie ogólne moczu,

poziom kwasu moczowego we krwi,

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT),

PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny

pomiar ciśnienia tętniczego,

pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie,

obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Czytaj też:

Ta choroba to ogromne cierpienie. Prof. Golusiński: Statystyki w Polsce są fatalne, ale działamyCzytaj też:

Profesorka od ziół: „Jest dużo produktów niskiej jakości. Słuchajmy zaufanych farmaceutów i zielarzy”