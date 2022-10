Brak ci energii, często zapadasz na infekcje, borykasz się z nadwagą? Czas na detoks

Jednym z klasycznych objawów, wskazujących na to, że przydałby się nam detoks, jest uczucie ociężałości w ciele i głowie, często mylone ze zmęczeniem, choć to nie to samo. Jeśli od dłuższego czasu masz problemy z rozruszaniem się z rana, brak energii, przechodzisz częste infekcje, masz problemy z trawieniem, wysoki cholesterol i kilka kilogramów za dużo, to może oznaczać, że twój organizm nie radzi sobie sam z oczyszczaniem – tłumaczy doradca żywienia i zdrowego stylu życia Ludmiła Gumula.

Ludmiła Gumula jest absolwentką renomowanych szkół medycyny chińskiej, krakowskiego Instytutu Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia, gdzie uczyła się dietetyki według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej oraz gdańskiej szkoły TOMO, gdzie zgłębiała medycynę chińską. Jest założycielką projektu Regeneruj Się. Prowadzi bloga regenerujsie.pl. Monika Witkowska „Wprost”: Na czym polega naturalny proces oczyszczania organizmu i czy każdemu jest potrzebny chociaż raz w roku? Ludmiła Gumula: Nasz organizm zwykle sam radzi sobie z procesem oczyszczania. Jeśli funkcjonuje prawidłowo, to detoks nie jest potrzebny. To skomplikowany proces, w którym biorą udział: skóra, wątroba, nerki, płuca, układ limfatyczny i pokarmowy. Cały proces można sobie zwizualizować jako sztafetę. Rozpoczyna się na poziomie jelit, kolejno biorą w nim udział: płuca, skóra i układ limfatyczny. Cały cykl domyka wątroba i nerki – nasze głębokie organy wydalnicze. A wszystko po to, żeby uwolnić organizm ze złogów i toksyn. Zalecam taką kurację raz lub dwa razu do roku. Optymalnie jesienią i wiosną. Co wpływa na to, że coraz częściej organizm sam nie radzi sobie z procesem oczyszczania? Nasze organizmy nie radzą sobie z usuwaniem toksyn tak dobrze jak kiedyś. Dzieje się tak dlatego, że prowadzimy bardzo stresujący tryb życia. Pośpiech i nadmierna ilość zadań uruchamiają hormony stresu, które wprawiają nas w tryb walki i ucieczki. Taki koktajl hormonalny sprawia, że jesteśmy szybsi i bardziej produktywni. Cena, jaką za to płacimy to osłabienie procesów fizjologicznych, które w trybie walki i ucieczki nie są priorytetem, jak na przykład oczyszczanie organizmu. Prowadzimy również coraz mniej higieniczny tryb życia, codziennie sięgamy po używki i przetworzone jedzenie, a środowisko zewnętrzne jest coraz bardziej zanieczyszczone. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu dieta była inna. Ludzie jedli mniej białka zwierzęcego i było ono lepszej jakości – mięso spożywano rzadziej, nabiał był nieprzetworzony i niedosładzany, a uprawy roślinne nie były wspomagane taką ilością herbicydów i pestycydów. Nasze organizmy nie radzą sobie z usuwaniem toksyn tak dobrze jak kiedyś, ponieważ zwyczajnie jest ich dużo więcej niż kilka dekad temu, a my jesteśmy słabsi i bardziej zestresowani. Jak możemy pomóc organizmowi uwolnić się z toksyn? Taką metodą jest detoks, czyli oczyszczanie organizmu za pomocą odpowiedniej diety.