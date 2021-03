Skóra wrażliwa. Podpowiadamy, jak ją pielęgnować

Skóra wrażliwa to skóra trudna, wymagająca odpowiedniej pielęgnacji. Charakteryzuje ją to, że jest bardzo podatna na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych takich jak zmiana temperatury, wiatr, mróz. Często też może reagować na skutek zmiany kosmetyków, a nawet rodzaju wody (np. na wakacjach). Taka skóra wymaga szczególnej troski i uwagi.

Co to znaczy, że skóra jest wrażliwa?

Skóra delikatna to skóra zaburzona, której naskórek nie działa tak jak powinien. Najczęściej nie zatrzymuje dostatecznie dużej ilości wody, przez co w warstwie hydrolipidowej pojawiają się pęknięcia i nieszczelności, przez które wnikają szkodliwe czynniki zewnętrzne. To dlatego bardzo szybko na skórze pojawiają się podrażnienia i zaczerwienienie.

Po zetknięciu z substancją lub czynnikiem zewnętrznym skóra staje się sucha, szorstka. Może zacząć się łuszczyć, swędzieć albo być mocno napięta. Nieodpowiednia pielęgnacja nasila ten stan i sprawia, że problemy się nawarstwiają. Na skórze mogą powstać pęknięcia albo stany zapalne.

Przyczyny skóry wrażliwej

Wiele czynników wpływa na stan skóry. Przede wszystkim wrażliwość jest dziedziczna – jeśli w rodzinie występowały problemy ze skórą wrażliwą, alergiczną, jest duże prawdopodobieństwo, że objawią się one u członków rodziny w kolejnych pokoleniach.

Na stan skóry wpływa również gospodarka hormonalna. Zaburzenia w pracy hormonów szybko odzwierciedlają się na skórze, która może stać się przesuszona albo przeciwnie, nadmiernie tłusta, pełna wykwitów zapalnych.

Nie bez wpływu pozostaje również środowisko, w którym żyjemy. Klimatyzacja, spaliny, smog każdego dnia atakują naszą cerę, która musi się przed nimi bronić. Jeśli bariera hydrolipidowa naskórka jest nieszczelna, szkodliwe substancje przenikają w głąb naskórka, siejąc w nim spustoszenie.

Znaczenie ma również dieta. To, co jemy, naprawdę odzwierciedla się w naszej skórze. Przetworzona żywność pełna konserwantów może powodować alergie, objawiające się również na skórze. Szkodliwie działają również papierosy czy nieodpowiednio dobrane kosmetyki, które mogą przyczyniać się do pogłębienia problemów skórnych.

Jak rozpoznać skórę wrażliwą?

reaguje na zmiany temperatury (czerwieni się, piecze)

reaguje na zmiany kosmetyków (może być podrażniona, przesuszona, ściągnięta)

reaguje na zmianę wody

na czole może występować drobna kaszka––

dłonie są suche

pięty się łuszczą

Czy skóra wrażliwa jest alergiczna?

Skóra wrażliwa może być skórą alergiczną, ale nie musi. Może być również skórą odwodnioną, naczyniową lub atopową. Od skóry alergicznej odróżnia ją czas reakcji na czynniki zewnętrzne – skóra wrażliwa reaguje błyskawicznie. Każda zmiana temperatury czy kosmetyku powoduje natychmiastową reakcję w postaci zaczerwienienia, ściągnięcia, pieczenia. Skóra alergiczna nie reaguje tak szybko, objawy pojawiają się po dłuższym kontakcie z substancją (minimum po 12 godzinach).

Pielęgnacja skóry wrażliwej

Skóra delikatna wymaga codziennej troski i odpowiedniej pielęgnacji, która pomoże jej odpowiednio funkcjonować. Najważniejszą rzeczą jest nawilżanie i uzupełnianie luk w barierze hydrolipidowej naskórka. Konieczne jest więc sięganie po dobre kremy (warto rozważyć dermokosmetyki), które wzmocnią płaszcz ochronny skóry.

Istotne jest stosowanie delikatnych środków myjących, np. pianek czy płynów micelarnych dedykowanych skórze wrażliwej. W kosmetykach trzeba szukać:

kwasu hialuronowego



mocznika

ceramidów

aloesu

alantoniny

wody termalnej

pantenolu

kwasów tłuszczowych

witamin A i E

Tego nie rób

Nie myj twarzy kranówką – sięgaj po odpowiednie preparaty, które zapobiegną wysuszaniu i utracie wody z naskórka

Nie eksperymentuj z kosmetykami – częste zmiany kosmetyków mogą potęgować reakcje alergiczne

Nie stosuj kosmetyków z alkoholem, który może wysuszać skórę

Nie kupuj mocno pachnących kosmetyków – produkty dedykowane skórze wrażliwej powinny być bezwonne

Nie kupuj przypadkowych kosmetyków z długim składem – im krótszy skład, tym lepiej

Nie kupuj tanich, kolorowych kosmetyków. Sięgaj po kosmetyki mineralne, które są w 100 procentach naturalne

Nie bierz długich i wysuszających kąpieli – a jeśli je lubisz, to skracaj ich czas i pamiętaj o dolewaniu do wody olejków

Uważaj na witaminę C w kosmetykach

Istotną rzeczą w pielęgnacji skóry wrażliwej jest nawadnianie organizmu. Pamiętaj, by codziennie wypijać minimum 2 litry wody.

Pamiętając o tych zasadach, łatwiej będzie okiełznać skórę wrażliwą i zminimalizować ryzyko powstania podrażnień. Cera odwdzięczy się za to zdrowiem i promiennością – a na tym nam przecież zależy.

