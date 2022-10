Choroby stawów można wyleczyć dietą. Sprawdź, jakie produkty wykluczyć

Choroby stawów obejmują aż 200 różnych schorzeń. Zalicza się do nich m.in.: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS), toczeń rumieniowaty układowy (SLE), zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) oraz reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba o podłożu autoimmunologicznym. Choruje na nią ok. jeden proc. Polaków, czyli 400 tys. osób. Atakuje zwykle wiele stawów równocześnie. Najczęściej są to stawy dłoni, nadgarstków i kolan. Objawia się bolesnością i obrzękiem w dotkniętych chorobą częściach ciała. Może dawać także objawy niecharakterystyczne, takie jak: zmęczenie, gorączka, osłabienie. RZS może powodować też problemy zdrowotne w płucach, sercu i oczach.

Jak dietą można wyleczyć reumatoidalne zapalenie stawów?

Nowe badania wykazały, że aż 25 proc. z przebadanych 300 pacjentów zaobserwowało związek między dietą a nasileniem lub złagodzeniem objawów choroby. Stanowi to podstawę, żeby lekarze poza terapią lekową stosowali leczenie dietą jako wspomagające.

Siemię lniane

Wyodrębniono grupę produktów, które wykazują działanie przeciwzapalne i łagodzą objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. Należą do nich siemię lniane i kurkuma.

„U pacjentów, którzy spożywali dietę standardową oraz siemię lniane obserwowano zmniejszenie aktywności choroby mierzonej wskaźnikiem DAS28. W grupach stosujących siemię lniane plus dieta standardowa lub przeciwzapalna obserwowano również poprawę w zakresie samopoczucia, zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz skrócenie czasu trwania sztywności porannej. Stosowanie diety, w tym spożywanie produktów o działaniu przeciwzapalnym, jak np. kurkuma, może prowadzić do poprawy klinicznego stanu pacjenta i zmniejszenia objawów związanych z chorobą” – wskazuje dr Bartosz Fiałek, kierownik oddziału reumatologicznego SPZZOZ w Płońsku w wywiadzie dla WP abc Zdrowie.

Produkty, które należy wykluczyć z diety przy RZS:

słodkie wyroby piekarnicze,

tłuste i smażone potrawy,

warzywa psiankowate,

alkohol,

sól.

Czytaj też:

Boli cię bark i nie możesz już wytrzymać? to może być ta przyczyna