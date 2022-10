Dlaczego rośnie ci brzuch? Możesz temu zapobiec, gdy poznasz przyczynę

Jeśli w niekontrolowany sposób przybierasz na wadze, to nie obawiaj się porozmawiać o tym ze swoim lekarzem. Razem będzie wam łatwiej znaleźć przyczynę tej sytuacji. Jak wskazują specjaliści, jedną z najczęstszych przyczyn tycia stanowią zaburzenia endokrynologiczne.

Niedoczynność tarczycy

Niedoczynność tarczycy to schorzenie, które przez długi czas może nie powodować uciążliwych objawów. Bywa, że bagatelizujemy pojawiające się u nas dolegliwości, sądząc, że są one związane ze stresem, przemęczeniem i szybkim tempem życia. Do dość charakterystycznych objawów niedoczynności tarczycy zaliczamy właśnie nadmierne przybieranie na wadze.

Depresja

To, co dzieje się z psychiką osoby chorej na depresję, ma ogromny wpływ na jej zdrowie fizyczne. Niepodjęcie leczenia może skutkować wystąpieniem bardzo poważnych chorób, zagrażających życiu. Jest wśród nich niezamierzone tycie, ale też chudnięcie. Osoba chora na depresję może stracić apetyt, co skutkuje utratą masy ciała, niedożywieniem, wystąpieniem niedoborów, zaburzeniami miesiączkowania i płodności. Nadmierny apetyt lub też zajadanie problemów może z kolei doprowadzić do otyłości, bulimii, chorób układu krążenia, cukrzycy.

Rzucenie palenia

Prawie 90 procent palaczy ma problem z przybieraniem na wadze po rzuceniu palenia. Jest to związane ze zmianą procesów metabolicznych – papierosy pochłaniają nawet 500 kalorii dziennie. Rzucenie palenia wiąże się z nagłą zmianą procesów metabolicznych. Dodatkowo wielu palaczy zaczyna podjadać po zaprzestaniu palenia tytoniu. Jest to związane z koniecznością zajęcia czymś rąk, które do tej pory były zajęte paleniem.

Stres

Wiele osób reaguje na stres, zajadając go. Co ciekawe, badania wykazały też, że przy długotrwałym stresie spowalnia się nasz metabolizm, a poziom insuliny utrzymuje się na wyższym poziomie, co również niekorzystnie odbija się na naszej figurze.

Brak snu

Zaburzenia snu mogą powodować przybieranie na wadze. W czasie snu także wydzielane są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizmu hormony. Brak snu wpływa też niekorzystnie na pracę mózgu, co objawia się np. nadpobudliwością, zaburzeniami koncentracji, skłonnością do wystąpienia zaburzeń psychicznych i uzależnień.