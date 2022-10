Ten objaw raka trzustki możesz dostrzec sam. Lekarze wskazują, na co zwrócić uwagę

Kiedy chorzy na raka trzustki zgłaszają się do lekarza, może być już za późno na skuteczne leczenie. Objawy tego nowotworu są często bagatelizowane i przypisywane innym dolegliwościom. Szybka diagnoza jest podstawą w walce z tym podstępnym nowotworem – podkreślają lekarze.

Co to jest biegunka tłuszczowa?

Jeśli nie możesz spłukać stolca, oznacza to, że zawiera on dużo tłuszczu. Przyczyną może być zaburzenie wchłaniania tłuszczów w przewodzie pokarmowym. Jest to jeden z pierwszych objawów, jaki daje chora trzustka – przestrzegają lekarze. Stolec ma nieprzyjemny, gnilny zapach, a także jasny kolor, tłustą konsystencją i jest połyskliwy. Ten rodzaj biegunki może utrzymywać się do czterech tygodni.

„Jednym z kluczowych objawów, który powinien zaniepokoić i skłonić do wizyty u lekarza jest biegunka tłuszczowa To symptom, który można bardzo łatwo zauważyć po wizycie w toalecie. Ważne, żeby zwrócić uwagę na charakterystyczny wygląd stolca” – uważa prof. Giuseppe Kito Fusai, chirurg z The Wellington Hospital w Londynie.

Ciemna barwa moczu

Ciemniejsza niż zwykle barwa moczu, która spowodowana jest nagromadzeniem bilirubiny, to objaw związany z nowotworem trzustki, który powinien wzbudzić naszą czujność. Jest on powiązany z żółtaczką, którą wywołuje nowotwór. Żółtaczkę można rozpoznać po zażółceniu skóry i białek oczu.

„Jednym z bardziej zauważalnych objawów raka trzustki jest żółtaczka. Można ją rozpoznać po zażółceniu skóry i białek oczu” - tłumaczy specjalista.

Inne objawy, które mogą wskazywać na raka trzustki:

utrata apetytu,

utrata masy ciała,

uczucie zmęczenia, brak energii,

pocenie się,

ból w górnej części brzucha i pleców (może nasilać się podczas jedzenia lub leżenia),

objawy niestrawności (m.in. wzdęcia, uczucie przelewania w brzuchu),

nudności,

sporadyczne wymioty,

depresja.



Rak trzustki – leczenie

Rak trzustki jest oporny na leczenie. Tylko 4 proc. pacjentów z rakiem trzustki żyje dłużej niż pięć lat. Jedyną formą leczenia jest operacyjne usunięcie nowotworu, które jest możliwe we wczesnym stadium choroby. Zabieg ten niesie za sobą ryzyko powikłań, ponieważ trzustka znajduje się w pobliżu wątroby oraz aorty tętnicy jelitowej.

Czytaj też:

Domowe sposoby na ból brzucha. Co pomaga na ból żołądka i ból brzucha?Czytaj też:

Nie pij tych 3 napojów na pusty żołądek, jeśli nie chcesz mieć problemów ze zdrowiem