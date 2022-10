Co to są blaszki miażdżycowe? Tworzą się już około 30-stki

Blaszki miażdżycowe to złogi, które składają się głównie z cholesterolu i komórek zapalnych. W ich budowie można wyróżnić: warstwę powierzchowną i rdzeń blaszki, czyli część będąca na zewnątrz, którą stanowią włókna kolagenu i mięśni. Rdzeń to przede wszystkim masy tłuszczu i substancje o właściwościach prozapalnych.

Blaszki miażdżycowe – jak powstają?

Kiedy zaczynają tworzyć się blaszki miażdżycowe?

Proces zapalny wywołany przez komórki układu odpornościowego stymuluje odkładanie się cholesterolu, a co za tym idzie wzrost blaszki. Komórki budujące blaszkę zaczynają obumierać w wyniku czego, tworzą się zwapnienia. Po kilku latach od rozpoczęcia odkładania się złogów może dojść do pęknięcia blaszki miażdżycowej i wydostania się jej zawartości do krwioobiegu.

Blaszki miażdżycowe zaczynają gromadzić się w tętnicach już ok. 30 roku życia. Ale tylko u niektórych osób prowadzą do zwężenia, a nawet zamknięcia naczyń krwionośnych, co niesie ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Złogi cholesterolu odkładają się najpierw w aorcie brzusznej, ale również w tętnicach: wieńcowych, narządów wewnętrznych, szyjnych i kończyn dolnych.

Zakrzepica

Do zakrzepicy, czyli zupełnego zamknięcia naczynia dochodzi gdy blaszka miażdżycowa pęka i uwalnia swoją zawartość, blokując przepływ krwi przez tworzącą się masę. Ten proces odpowiada za nagłe zdarzenia sercowo-naczyniowe, takie jak udar mózgu czy zawał serca.

Czy blaszki miażdżycowe można usunąć?

Blaszek miażdżycowych nie usuwa się, można zapobiegać jedynie tworzeniu się kolejnych. Pacjentom podaje się zazwyczaj leki z grupy statyn obniżające poziom cholesterolu LDL. Jeżeli w wyniku badań okaże się, że blaszka miażdżycowa w naczyniu jest na tyle duża, że znacząco utrudnia przepływ krwi, przeprowadzany jest zabieg polegający na poszerzeniu go, za pomocą balonika lub stentu.

Czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy

Chociaż często miażdżyca uwarunkowana jest genetycznie, to istnieją czynniki, które sprzyjają rozwojowi choroby. Ich negatywny wpływ możemy skutecznie zredukować. Należą do nich m.in.:

stosowana dieta,

nadmierne napięcie nerwowe,

intensywny tryb życia,

brak codziennej aktywności fizycznej,

nałogowe palenie papierosów,

nadużywanie alkoholu.

