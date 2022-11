Nie dłub w nosie! Ten i jeszcze jeden nawyk prowadzą do groźnej choroby

Chociaż o chorobie Alzheimera wiadomo coraz więcej, to wciąż nie wskazano, co uruchamia destrukcyjny proces w mózgu odbierający umiejętność logicznego myślenia. Odkrycie australijskich naukowców sugeruje, że dłubanie i wyrywanie włosków z nosa uszkadza śluzówkę nosa i otwiera bakteriom drogę do mózgu.

„Chodzi o skutki uszkodzenia śluzówki nosa. Jeśli do tego doprowadzisz, potencjalnie zwiększasz liczbę bakterii, które mogą dostać się do mózgu” — przestrzega współautor badania prof. James St. John C, kierownik Centrum Neurobiologii i Badań Komórek Macierzystych Clem Jones Centre.

Tą drogą patogeny przemieszczają się do mózgu

Badania prowadzone na myszach wykazały, że patogeny mogą przemieszczać się przez nerw węchowy do mózgu „zmuszając komórki mózgowe do odkładania beta-amyloidu i wywołując Alzheimera”. Stwierdzono, że kluczową rolę odgrywa bakteria chlamydia pneumoniae. Uczeni planują kolejną fazę badań.

Alzheimer – co to za choroba?

Choroba Alzheimera jest nazywana chorobą kory mózgowej. Na skutek obumierania neuronów, dochodzi do stopniowej degeneracji mózgu. Źródłem problemów jest gromadzące się w mózgu białko — beta-amyloid. Substancja ta odcina komórki mózgowe od dopływu krwi. Objawem choroby są zaburzenia pamięci

„Dochodzi do tego, że człowiek nie pamięta ani tego, co robił wcześniej, ani co było kiedyś. Pojawia się totalne zagubienie i bezradność. Przyczyną tych problemów są zmiany zachodzące w mózgu, który — mówiąc obrazowo — kurczy się i zanika. To jednak nie koniec, postępujące zmiany prowadzą w końcu do sytuacji, w której człowiek nie jest już w stanie się poruszać. Pacjent traci zdolność chodzenia, samodzielnego jedzenia. Może tylko leżeć” — wyjaśnia neurolog dr Olga Milczarek w wywiadzie dla portalu Medonet.

Alzheimer to choroba uwarunkowana genetycznie

Uważa się, że Alzheimer to w dużej mierze choroba uwarunkowana genetycznie. Geny mogą ujawnić się na każdym etapie naszego życia. Na ryzyko wystąpienia choroby mają też wpływ czynniki środowiskowe i styl życia. Naukowcy prowadzą intensywne badania, żeby je wskazać.

