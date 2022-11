Uważaj na te leki i suplementy! Mogą powodować raka wątroby

Jedną z najważniejszych funkcji wątroby jest oczyszczanie krwi ze znajdujących się w niej toksyn. Dzięki wątrobie neutralizowane są zarówno szkodliwe produkty uboczne przemiany materii np. mocznik, jak i dostarczane do organizmu z zewnątrz toksyny. To dzięki wątrobie może zostać zneutralizowany alkohol oraz dostarczane z zewnątrz szkodliwe związki np. chemiczne dodatki do żywności, które znajdują się w pożywieniu. Nie jest to jednak gruczoł o nieograniczonej wydolności. Nadmierne obciążenie wątroby skutkuje stopniowym spowolnieniem jej pracy, prowadząc do różnych schorzeń, w tym stłuszczenia wątroby oraz raka.

Paracetamol

Lekarze wskazują, że przedawkowanie paracetamolu może mieć groźne dla zdrowia konsekwencje. I chociaż paracetamol uznawany jest za bezpieczny środek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy, który stosowany powszechnie przy bólu głowy, zębów, bolesnym miesiączkowaniu, bólach mięśni i pleców, to przedawkowanie może prowadzić do ostrego zatrucia i uszkodzenia wątroby. Zdarza się, że pacjenci nie zdają sobie sprawy, że zażywają leki, które mają w składzie paracetamol.

„ Miałem pacjentów, najczęściej z bólem zęba, którzy przez kilka dni zażywali, co kilka godzin, po dwie tabletki przeciwbólowe zawierające paracetamol i doszło u nich do ostrego zatrucia. To dlatego zawsze warto sprawdzić, czy kolejny lek przeciwbólowy, czy przeciwgorączkowy, zawiera paracetamol i pilnować, ile gramów tej substancji przyjmujemy dziennie, gdyż w dużych dawkach lub stosowana przewlekle może być toksyczna” – tłumaczy dr Piotr Burda, krajowy konsultant ds. toksykologii klinicznej w rozmowie ze Zdrowie PAP.

Witamina A

Witamina A jest niezbędna do prawidłowego działania organizmu – m.in. wspomaga narząd wzroku, sprzyja zdolności regeneracyjnej komórek, wzmacnia działanie układu immunologicznego, odpowiada za stan skóry, włosów i paznokci. Dostarczamy ją do organizmu wraz z pożywieniem, ale też na drodze suplementacji. Lekarze przestrzegają, żeby suplementację witaminy A prowadzić ściśle według zaleceń, ponieważ jej nadmiar odkłada się w wątrobie, powodując powiększenie organu.

Suplementy roślinne

Chociaż suplementy diety coraz bardziej zyskują na popularności, to eksperci wskazują, że z ich stosowaniem nie można przesadzić, bo mogą uszkodzić wątrobę. Jedno z badań wskazało, że suplementy diety zawierające ekstrakt z kavy kavy (składnik m.in. suplementów łagodzących objawy menopauzy) mogą przyczynić się do powstania zapalenia wątroby i w konsekwencji jej niewydolności.

