Nowotwory tego nie lubią. Co zrobić, aby je pokonać?

.Masz niepokojące objawy? Czujesz się gorzej niż zwykle? Zauważyłeś zmiany na skórze lub wyczułeś w swoim ciele guz? Nie zwlekaj, zgłoś się do lekarza podstawowej opieki medycznej (POZ) – przypomina pacjencki serwis pacjent.gov.pl.

W jaki sposób pomoże lekarz POZ?

Lekarz POZ po zebraniu wywiadu zdrowotnego może zalecić dalszą diagnostykę w kierunku wykrywania nowotworów złośliwych. Podczas wizyty otrzymasz od lekarza Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (w skrócie DiLO), która pełni również rolę skierowania na kolejne badania i ewentualne leczenie.

Karta DiLO:

nazywana jest również zieloną kartą, upoważnia do korzystania z tzw. szybkiej ścieżki diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych – pakietu onkologicznego,

pełni rolę skierowania na badania,

jest własnością pacjenta,

ma dwie strony, na których lekarze umieszczają wszystkie informacje o przebiegu diagnostyki i leczenia.

Kartę DiLO może wystawić w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia nowotworu lekarz (POZ), lekarz w poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), lekarz pracujący w szpitalu. Nie może jej wystawić lekarz przyjmujący w prywatnym gabinecie.

Co zrobić, jeśli otrzymasz kartę DiLO?

Po otrzymaniu karty DiLO zgłaszasz się do wskazanego przez lekarza POZ lekarza specjalisty w AOS lub w szpitalu. Sprawdź, czy wybrana placówka ma podpisany z NFZ kontrakt na realizację pakietu onkologicznego. Listy placówek współpracujących w ramach pakietu znajdują się na poszczególnych stronach oddziałów wojewódzkich NFZ. Od momentu zgłoszenia się do lekarza specjalisty do otrzymania diagnozy – potwierdzenia lub wykluczenia nowotworu – nie powinno minąć więcej niż 28 dni.

