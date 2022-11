Białe plamki na wargach, jasna obwódka wokół rogówki oka? Sprawdź listę nietypowych objawów wysokiego cholesterolu

Cholesterol spełnia wiele istotnych dla organizmu funkcji. Jest niezbędny do budowy błon biologicznych i syntezy witaminy D3, bierze udział w produkcji niektórych hormonów, a także wspomaga trawienie tłuszczów. Trzeba jednak pamiętać, że jego nadmiar jest szkodliwy, ponieważ prowadzi do rozwoju wielu schorzeń, w tym miażdżycy i choroby tętnic obwodowych.

Normy cholesterolu

Norma cholesterolu całkowitego (TC) we krwi wynosi poniżej 200 mg/dl 5,2 mmol/l. Poziom podwyższony cholesterolu to 200-250 mg/dl (5,1-6,5 mmol/l). W interpretacji wyników ważne jest określenie poziomu poszczególnych frakcji cholesterolu, czyli stosunku LDL, nazywanego „złym cholesterolem” do HDL „dobrego cholesterolu” oraz trójglicerydów.

Nietypowe objawy wysokiego cholesterolu

Zmiany skórne

Do najczęstszych zmian skórnych spowodowanych zbyt wysokim poziomem cholesterolu należą:

plamki Fordyce’a, czyli małe białe kropki na ustach,

kępki żółte – grudki pojawiające się przede wszystkim: na powiekach, wokół oczu, w zgięciach łokciowych lub pod piersiami,



czarny znak na palcu stopy – może być oznaką zaawansowanej choroby tętnic obwodowych,

jasna obwódka na oku, która jest symptomem typowym dla hipercholesterolemii rodzinnej, wynika z kumulacji lipidów wokół rogówki,



trudno gojące się rany oraz owrzodzenia, zwłaszcza po wewnętrznych stronach kostek u nóg.

Zmiany na stopach

Kończyny dolne są narażone na niedokrwienie spowodowane odkładaniem się cholesterolu w tętnicach. Zaniepokojenie powinny wzbudzić:

zawsze zimne i blade stopy, tzw. „trupie” stopy,

ból, uczucie ciężkości w nogach,

słabe owłosienie w okolicach stóp.

Objawy ze strony układu pokarmowego

Objawy ze strony układu pokarmowego mogą być konsekwencją odkładania się lipidów i żółci, prowadzących do zapalenia pęcherzyka żółciowego. Do najczęstszych przy zbyt wysokim poziomie cholesterolu należą:

nudności,

luźne stolce,

wymioty,

ból brzucha.

Bóle głowy

Podwyższony poziom cholesterolu utrudnia krążenie krwi, w efekcie komórki nie otrzymują wystarczającej ilości tlenu. Może prowadzić do zwężenia tętnic szyjnych, co wymaga zastosowania odpowiedniego leczenia. Częstym objawem w takich przypadkach są:

bóle głowy,

zawroty głowy.

