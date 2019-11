Morfologia krwi. Jak odczytać wyniki?

Krew wiele mówi o naszym zdrowiu. Można z niej wyczytać, czy zdrowo się odżywiamy oraz jaki jest nasz ogólny stan zdrowia. Prawidłowa morfologia świadczy o braku powodów do obaw, jednak wszelkie nieprawidłowości w badaniu krwi wymagają dodatkowej diagnostyki.

Jak przygotować się do badania krwi?

Do wykonania morfologii krwi trzeba się odpowiednio przygotować. Przede wszystkim pobranie próbki krwi wymaga przynajmniej 12-godzinnego postu. Nie można nic jeść, ale trzeba pić wodę, bo inaczej krew może być zbyt gęsta, co spowoduje zafałszowanie wyniku m.in. OB. Przed badaniem krwi nie należy pić kawy, przyjmować leków (warto skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania leków na choroby przewlekłe), a także palić papierosów i pić alkoholu. Pacjent musi stawić się na badanie z pustym żołądkiem, po dobrze przespanej nocy, bo brak snu także wpływa na zafałszowanie wyników badań.

Jak odczytać wyniki badań?

Otrzymując wyniki z laboratorium, zwykle nie mamy pojęcia, co one oznaczają. Jeżeli badania wykryją coś niepokojącego, to zostaniemy o tym od razu poinformowani, żeby móc szybko umówić się na konsultację lekarską i poddać się dalszej diagnostyce. W zależności od rodzaju badania krwi otrzymamy wyniki różnych analiz, które nie dotyczą jedynie obrazu krwi, czyli szybkości opadania krwinek czerwonych, ilości leukocytów i erytrocytów, płytek krwi, hemoglobiny oraz wskaźników biochemicznych, ale także obecności markerów stanu zapalnego, czyli OB i CRP.

Wyniki badania krwi są niezwykle ważną wskazówką dla lekarza, bo pozwalają ocenić, w jaki sposób funkcjonuje nasz organizm. To proste badanie profilaktyczne pozwala wstępnie wykryć zarówno niegroźne schorzenia, które można stosunkowo szybko wyleczyć, jak i zagrażające życiu nowotwory.

Morfologia krwi – normy

W przypadku morfologii krwi mamy do czynienia z wieloma różnymi oznaczeniami. Wydruk z laboratorium znacząco ułatwia nam zadanie odczytania wyników, bo znajdują się na nim podane normy, które świadczą o prawidłowym stanie zdrowia. Ze względu na to, że są one różne w zależności od laboratorium, wyjaśnimy jedynie, co oznaczają poszczególne skróty.

Wyniki morfologii uwzględniają:

krwinki czerwone, czyli erytrocyty (RCB),



krwinki białe, czyli leukocyty (WBC),



hematokryt (HCT),



hemoglobinę (HGB),



płytki krwi (PLT),



średnią objętość krwinki czerwonej (MCV)



średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej (MCHC).

Często podstawowa morfologia krwi uwzględnia także badanie OB, czyli odczyn Biernackiego oraz badanie CRP.

Badanie krwi uwzględnia badanie ilości limfocytów (LYMF) i granulocytów (GRAN) oraz innych rodzajów białych krwinek (MID), które mogą być obecne w pobranej próbce krwi.

W niektórych przypadkach konieczne jest także precyzyjne oznaczenie wskaźników biochemicznych, które uwzględniają, m.in.:

poziom trójglicerydów (TRIG),



poziom cholesterolu LDH (LDLCHOL) i HDL (HDLCHOL),



całkowity poziom cholesterolu (TCHOL),



poziom glukozy we krwi (GLU),



poziom kreatyniny (CREA),



poziom bilirubiny całkowitej (TBIL),



poziom kwasu moczowego (URIC) oraz mocznika (UREA),



poziom amylazy (AMYL),



i inne.

W przypadku morfologii krwi możemy mieć do czynienia zarówno z przekroczoną normą, jak i z poziomem poniżej normy. W każdym przypadku odchyleń od ustalonych zakresów prawidłowych powinniśmy skonsultować się z lekarzem i wykonać dodatkowe badania, które pozwolą zdiagnozować przyczynę problemu. Niestety, wyniki morfologii nie dają odpowiedzi na pytanie – gdzie kryje się problem – a wszelkie nieprawidłowości mogą być wynikiem niegroźnych schorzeń, szybkiego tempa życia lub stosowania ubogiej w składniki odżywcze diety, jak i poważnych schorzeń niemal każdego narządu i układu. Trzeba wiedzieć, że normy mogą się różnić (nawet znacząco) w zależności od laboratorium, dlatego ich przekroczenie nie powinno być powodem do paniki, bo stres nie wpływa dobrze na nasze zdrowie i również może być przyczyną niezbyt dobrych wyników morfologii. Trzeba na spokojnie porozmawiać z lekarzem, który zleci dodatkowe badania i odkryje przyczynę nieprawidłowości.

