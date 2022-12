Czy jesteś już alkoholikiem? Sprawdź, czy masz ten objaw

Choroba alkoholowa rozwija się według określonego schematu. Wyróżnia się: fazę przedalkoholową, ostrzegawczą, krytyczną i przewlekłą, w której pojawiają się trwające kilka dni tzw. ciągi alkoholowe. Co stanowi sygnał ostrzegawczy, że doszło do uzależnienia od alkoholu?

„Urwał mi się film”

Chociaż wiele osób uważa, za zabawne, że po wypiciu alkoholu „urwał się film” i nie pamiętają, co robili, co działo się wokół nich, to taki stan uznawany jest za ostrzegawcze stadium uzależnienia. Za jeszcze bardziej niepokojące uznaje się, jeśli luki w pamięci, zwane też palimpsestami alkoholowymi pojawiają się po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu.

Zdarza się, i to nierzadko, że pijące osoby, żartują sobie z tego, że „urwał im się film” i obiecują, że ograniczą spożycie trunków. Niedługo potem sytuacja się jednak powtarza – wskazują specjaliści od uzależnień.

Jak dużo można wypić?

Trudno jednoznacznie określić, jaka ilość alkoholu wystarcza do tego, żeby się upić. Zależy to od kilku czynników, m.in. od tego: ile ważymy i jak często pijemy alkohol. Im częściej i więcej, tym tolerancja organizmu na spożycie alkoholu jest większa. Stężenie we krwi rzędu 1–2 promila uznawane jest za już niebezpieczne, gdyż już wówczas pojawiają się zaburzenia równowagi i wzrasta ryzyko upadku oraz urazu głowy. Taki uraz może spowodować groźne krwawienie do mózgu, obrzęk mózgu, a nawet zgon. Przy stężeniu 3–4 promili mogą wystąpić zaburzenia oddychania, ryzyko zachłyśnięcia się i uduszenia.

Czynniki uzależnienia od alkoholu

Nie jest do końca wyjaśnione, dlaczego niektórzy są bardziej podatni na rozwój uzależnienia niż inni. Znane są natomiast czynniki predestynujące do rozwoju choroby alkoholowej. Są to:

występowanie uzależnienia wśród rodziny'

niska zdolność do radzenia sobie w trudnych stresujących sytuacjach'

niska samoocena,

perfekcjonizm,

skłonność do podejmowania ryzyka,

trudności w kontaktach międzyludzkich,

wczesna inicjacja alkoholowa.

