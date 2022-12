Ten powszechny symptom może świadczyć o zachorowaniu na COVID-19

Dr Kathryn Boling przywołuje doświadczenia ze swoimi pacjentami, którzy byli przekonani, że mają alergie, anginę lub są przeziębieni, ale mieli pozytywny wynik testu na COVID-19.

COVID-19 może manifestować się w każdy możliwy sposób

– Mówię moim pacjentom, że jeśli doświadczają czegoś, co uważają za normalne: pociągania nosem, które miałoby świadczyć o alergii, bólu gardła, który ich zdaniem świadczy o przeziębieniu, powinienni zachowywać się tak, jakby to był COVID-19, dopóki nie zostanie udowodnione, że jest inaczej – powiedziała dr Boling.

Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła listę powszechnych i nietypowych objawów COVID-19. Dreszcze, zawroty głowy, przekrwienie błony śluzowej nosa, biegunka, a także szereg innych objawów – to wszystko wskazuje, że wirus może być obecny w organizmie.

Podwójna obawa: COVID-19 czy inne zakażenie?

Bóle ciała i ból gardła mogą oznaczać zakażenie paciorkowcami w gardle, infekcję bakteryjną lub COVID-19, infekcję wirusową, albo jedno i drugie. Dr Boling wyjaśniła, że współistniejące infekcje są jak najbardziej możliwe.

Dlatego niezwykle ważne jest, aby ludzie, którzy czują się chorzy, zachowywali się tak, jakby to był COVID-19, dopóki nie otrzymają wyniku testu wykazującego, że jest inaczej.

COVID-19 czy coś innego: jak to rozpoznać?

Jeśli tak wiele objawów może wskazywać na COVID-19, jak można rozróżnić, czy to koronawirus, czy inna choroba? Dr Boling mówi, żeby odliczyć około pięciu dni i pomyśleć o możliwych ekspozycjach.

– Jeśli przeziębisz się, oznacza to, że zetknąłeś się z wirusem, nawet jeśli jest to tylko przeziębienie – wyjaśniła. Jak wiemy, przeziębienia są powodowane przez różne wirusy. Jeśli doświaczasz choroby takiej jak infekcja dróg moczowych lub skaleczenie, które uległo zakażeniu, jest to coś, co do przetrwania wymaga tylko ludzkiego gospodarza. Dlatego wizyta u lekarza jest tutaj dobrym pomysłem. Ale jest mało prawdopodobne, aby to COVID-19 był winowajcą.

Osoby, które martwią się, że ich objawy świadczą o COVID-19, powinny zadać sobie dwa proste pytania:

Co robiłeś? Czy byłeś poza domem, w pobliżu innych ludzi? Czy ktoś w twoim domu był poza domem i w pobliżu innych ludzi? Jeśli odpowiedzi są twierdzące, możliwe jest zachorowanie na COVID-19.

Czy to wygląda na chorobę, którą zaraziłeś się od innej osoby? Za COVID-19 odpowiedzialny jest wirus, który przenosi się drogą kropelkową, podobnie jak wirus przeziębienia, a zwłaszcza grypy. Jeśli twoje objawy nie świadczą o transmisji od innej osoby, powiedzmy, że jest to migrena lub infekcja bakteryjna. Prawdopodobieństwo COVID-19 jest mniejsze.

Ci, którzy się martwią, powinni zadzwonić do swojego lekarza i powziąć wszelkie środki ostrożności.

Test na COVID-19

Wykazywanie objawów nie oznacza, że ktoś ma COVID-19. Przy tak dużej zbieżności z grypą i innymi chorobami oraz możliwością koinfekcji, istnieją tylko dwa sposoby, aby dowiedzieć się, czy ktoś ma COVID-19: pozytywny wynik testu, gdy jest chory, lub pozytywny wynik na przeciwciała po wyzdrowieniu.

