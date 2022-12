Najciężej chorują dzieci i seniorzy. Coraz więcej hospitalizacji i zgonów z powodu grypy

Dane przekazane przez amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wskazują, że aktywność wirusa grypy nadal rośnie w Stanach Zjednoczonych, z powodu grypy odnotowano najwięcej hospitalizacji i zgonów od ponad dekady. Choroby wywołują też wirusy grypopodobne, wirus oddechowy (RSV) i COVID-19. Głównymi czynnikami przyczyniającymi się do gwałtownego wzrostu zachorowań są, zdaniem specjalistów: dominacja szczepu grypy A, niski wskaźnik szczepień przeciwko grypie i poluzowanie ograniczeń covidowych, w tym noszenia maseczek.

Szczepy grypy są wyjątkowo zjadliwe

Wyjątkowo groźny szczep grypy H1N1, wywołyjacy tzw. świńską grypę, pojawił się w sezonie 2009–2010. I na ten szczep istnieje szczepionka. Mimo że co roku rozprzestrzenia się nowy szczep grypy, to nadal za dominujące uznaje się wirusy grypy A. Według danych CDC, spośród wirusów grypy A wykrytych w tym sezonie, 76 proc. to wirusy H3N2, a 24 proc. to wirusy H1N1. Szczepy typu A powodują najcięższy przebieg choroby, związane są z hospitalizacjami i zgonami. Najbardziej narażone są osoby z obniżoną odpornością, dzieci i seniorzy – wskazują lekarze.

Coraz więcej zgonów z powodu grypy

Jak informują specjaliści z Centers for Disease Control and Prevention, do 9 grudnia, w tym sezonie grypowym odnotowano w Stanach Zjednoczonych ok. 13 milionów zachorowań, 120 000 hospitalizacji i 7 tys. 300 zgonów.

„Zazwyczaj notujemy około 20 tys. do 50 tys. zgonów z powodu grypy lub powikłań pogrypowych podczas typowego sezonu grypowego, ale możemy zobaczyć podwójną lub nawet potrójną liczbę w tym sezonie grypowym. Mamy jeden z najgorszych sezonów grypowych od czasu pandemii świńskiej grypy H1N1 w 2009 roku” – powiedział Robert Glatter, lekarz z pogotowia w szpitalu Lenox Hill w USA.

Jak uniknąć zachorowania?

Lekarze podkreślają, że nie jest jeszcze za późno, żeby zaszczepić się przeciwko grypie. Jest to najskuteczniejszy sposób, żeby uchronić się przed zachorowaniem. Należy też zachować też podstawowe środki ostrożności. Zaleca się:

noszenie maseczki,

zakrywanie ust podczas kaszlu i kichania,

unikanie dotykania oczu, ust, nosa i twarzy,

często mycie rąk,

unikanie przebywania w pobliżu ludzi, którzy są chorzy.

Czytaj też:

Rekord zachorowań na grypę w grudniu. Najgorzej w dwóch województwachCzytaj też:

Nie pomyl grypy z przeziębieniem! Może cię to kosztować życie