Kiedy zaszczepić się przeciw grypie? Naukowcy odpowiadają

Grypa a COVID-19

Ten rok różni się od innych. Biorąc pod uwagę utrzymującą się pandemię COVID-19 (i obawy związane z drugą falą jesienią, która zbiega się z regularnym sezonem grypowym), szczepionki przeciw grypie cieszą się zainteresowaniem, na które zasługują.

– W tym roku, jak w każdym innym, szczepienie przeciwko grypie jest niezwykle ważne, aby chronić ludzi przed grypą, a zwłaszcza w celu ochrony populacji podatnej na poważne powikłania grypy – mówi dr Edith Mirzaian, profesor nadzwyczajny farmacji klinicznej na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. – W tym roku szczególnie ważne jest, aby chronić się przed grypą, aby zmniejszyć liczbę wizyt na oddziałach ratunkowych i hospitalizacji z powodu grypy. COVID-19 wciąż tu jest i musimy działać odpowiedzialnie i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec obciążeniu szpitali i oddziałów ratunkowych, które muszą leczyć pacjentów z COVID-19.

Kiedy należy zaszczepić się przeciw grypie?

Zwykle najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to okres od końca września do końca października. Jednak Jake Deutsch, lekarz medycyny ratunkowej zaleca zaszczepienie się, gdy tylko szczepionki będą dostępne. – Im wcześniej dostaniesz szczepionkę przeciw grypie, tym większe prawdopodobieństwo, że wytworzysz odporność. Organizm może potrzebować od czterech do sześciu tygodni, aby wytworzyć pełną odpowiedź immunologiczną na szczepionkę przeciw grypie, co daje lepszą pozycję w zapobieganiu grypie.

Jednak Mirzaian mówi, że nadal najlepiej będzie poczekać do września. „Ze względu na fakt, że początek sezonu grypowego jest nieco nieprzewidywalny, a odporność na grypę może osłabnąć przed końcem sezonu grypowego, jeśli szczepionka zostanie podana zbyt wcześnie. Komitet Doradczy ds. Praktyk Szczepień zaleca, aby ludzie zaszczepili się przeciwko grypie do końca października.

Jedynym wyjątkiem są dzieci w wieku od 6 miesięcy do 8 lat, które są szczepione na grypę po raz pierwszy. Mirzaian mówi, że ponieważ wymagają dwóch dawek w odstępie czterech tygodni, najlepiej jest zrobić im pierwsze szczepienie teraz, aby mieć czas na drugie w późniejszym okresie jesiennym.

Mirzaian mówi, że kiedy dostaniesz szczepionkę na grypę, może cię chronić do wiosny. – Jeśli szczepisz się przeciwko grypie w październiku, zazwyczaj jesteś chroniony do kwietnia.

Kto powinien zaszczepić się przeciw grypie?

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) twierdzi, że każda osoba powyżej 6. miesiąca życia powinna otrzymać szczepionkę przeciw grypie (z nielicznymi wyjątkami). Jednak według CDC są ludzie, którzy są narażeni na zwiększone ryzyko powikłań grypy i którzy bezwzględnie potrzebują szczepionki przeciw grypie – w tym osoby w wieku 65 lat lub starsze, dzieci w wieku poniżej 2 lat i kobiety w ciąży.

Istnieje wiele mitów na temat bezpieczeństwa szczepienia przeciwko grypie, jeśli jesteś w ciąży, ale eksperci twierdzą, że jest to zarówno bezpieczne, jak i niezbędne dla ochrony ciebie i twojego dziecka. – U kobiety w ciąży układ odpornościowy osłabia się, a zmiany w czynności płuc predysponują ją do zachorowania na grypę. Ale kiedy matki otrzymują szczepionkę przeciw grypie, przekazują część tej odporności dziecku przez łożysko, pomagając w ten sposób zapewnić dziecku odporność na pierwsze kilka miesięcy życia – mówi dr Kecia Gaither, ginekolog-położnik.

Jak skuteczna jest szczepionka przeciw grypie?

Jednym z powodów, dla których ludzie pomijają szczepionkę przeciw grypie, jest to, że uważają, że nie zadziała. Ale to wyobrażenie pochodzi z nieporozumienia co do tego, jak działa grypa. – Istnieją dwa główne szczepy, grypa A i grypa B – wyjaśnia dr Deutsch. – Każdego roku szczepionka jest zazwyczaj skuteczna w obu przypadkach, ale nie mamy pewności, jaki jest ten procent skuteczności. Dzieje się tak, ponieważ tak naprawdę zależy to od tego, jakie konkretne szczepy grypy krążą w danej społeczności.

Podczas gdy eksperci, którzy tworzą roczną szczepionkę, mogą dokonać najlepszych możliwych szacunków, to, co znajduje się w szczepionce przeciw grypie, może nie zawsze odpowiadać szczepom, które pojawiają się podczas sezonu grypowego. Ogólnie szczepionka przeciw grypie może zmniejszyć ryzyko grypy o 40 do 60 procent w populacji, według CDC.

Niezależnie od tego, dr Deutsch podkreśla, że nadal ważne jest, aby wykorzystać swoją szansę. – Nie mam wątpliwości, że powinieneś otrzymać szczepionkę jako środek zapobiegawczy, szczególnie w przypadku COVID-19 – mówi.

Czy szczepionka przeciw grypie zmniejsza ryzyko zachorowania na COVID-19?

Nie. SARS-CoV-2, znany również jako nowy koronawirus wywołujący COVID-19, jest innym wirusem niż grypa (którego różne szczepy mają akronimy H1N1, H3N2 i inne). Dlatego szczepionka przeciw grypie nie ma na celu ochrony przed COVID-19.

– Szczepionka przeciw grypie odegra inną rolę w walce z COVID-19 – mówi kierownik apteki CVS Julia Tiberi. – Chociaż szczepionka przeciw grypie nie pomaga w zapobieganiu COVID-19, istnieje wiele innych ważnych korzyści, w tym zmniejszenie ryzyka zachorowania, hospitalizacji i śmierci z powodu potencjalnie poważnych powikłań, które mogą wystąpić, gdy ktoś ma grypę – mówi.

Miejmy nadzieję, że uwolni to łóżka szpitalne, aby móc opiekować się osobami z COVID-19 – na które obecnie nie ma szczepionki ani lekarstwa. Mirzaian dodaje, że ma nadzieję, że szczepionka przeciw grypie zminimalizuje liczbę osób, które mylą objawy grypy z COVID-19 lub odwrotnie, ponieważ wiele objawów jest podobnych.

