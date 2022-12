Fatalna pomyłka przychodni. Zamiast życzeń, pacjenci dostali wiadomość o diagnozie raka

57-letni deweloper Chris Reed z niecierpliwością czekał na wynik badania pod kątem raka płuc. Jak opisał dziennik „The Sun”, był jednym z pacjentów, którzy otrzymali SMS-a z fatalną wiadomością. Było to w czwartek, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Jak opowiedział reporterowi Chris Reed, jego partner wybuchł płaczem, a on osobiście pobiegł do przychodni, bo nie mógł się dodzwonić. Na miejscu usłyszał od swojego lekarza zupełnie inną informację: że wyniki jego badań są dobre, a SMS był pomyłką.

Ilu pacjentów dostało wiadomość z informację o diagnozie raka?

Część brytyjskich mediów informuje, że nie wiadomo, jak dużo osób otrzymało wiadomość o diagnozie raka, inne piszą o setkach pacjentów. Wiadomo, że niespełna pół godziny po jej wysłaniu, firma Askern Medical Practice mająca przychodnię w pobliżu Doncaster w hrabstwie South Yorkshire, wysłała kolejną wiadomość, tym razem z przeprosinami: „Proszę przyjąć szczere przeprosiny za poprzednią wiadomość tekstową. Została ona wysłana przez pomyłkę” – napisano. Jednocześnie nadawcy wytłumaczyli, jak miała brzmieć prawdziwa wiadomość, którą mieli otrzymać pacjenci: „Życzymy Ci Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku”.

Od „masz raka” do „wesołych świąt”

Część pacjentów podzieliła się zdjęciami obu wiadomości w mediach społecznościowych. Przeprosiny skomentował także Chris Reed, którego wiadomość o nowotworze kosztowała wiele nerwów. – Przeszli od „Masz raka płuc” do „Wesołych Świąt” w około godzinę. Niewiarygodne! – powiedział w rozmowie z The Sun.

