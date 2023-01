Nie możesz pozbyć się flegmy zalegającej w oskrzelach? Wypij tę herbatę

Dziewanna to roślina, która ma nie tylko właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwbakteryjne, ale może być również stosowana do oczyszczenia i zalegającej flegmy w oskrzelach i płucach. Zarówno z jej korzeni, jak i liści oraz kwiatów można przyrządzić herbatę, która zmniejszy stan zapalny w drogach oddechowych. Stwierdzono, że skutecznie zwalcza paciorkowce, bakterie wywołujące anginę, łagodzi też objawy alergicznego kaszlu. Okłady z dziewanny wspomagają leczenie infekcji uszu.

Jak działa dziewanna?

Dziewanna jest źródłem wielu cennych składników, między innymi wykazujących działanie przeciwzapalnie i antyoksydacyjne flawonoidów, wyróżniających się działaniem bakteriobójczym garbników, saponin (które działają moczopędnie i przeciwzapalnie), a także związków śluzowych, żywic, kumaryny, olejku eterycznego oraz kwasów organicznych. Dziewanna leczy również dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Przynosi ulgę w nieżytach żołądka, biegunce, kolce jelitowej. Może być też stosowana zewnętrznie – w postaci okładów można stosować ją w przypadku stłuczeń, ran, oparzeń, odleżyn czy odczynów alergicznych.

Herbata z dziewanny pozwala pozbyć się zalegającej flegmy

Dziewanna wchodzi w skład syropów na gardło i chrypkę, można ją pić także w formie naparów. Gorąca herbata z dziewanny pomaga rozluźnić śluz i wydalić go z dróg oddechowych. Korzystnie jest dodać do niej łyżeczkę miodu, co dodatkowo pomoże złagodzić ból gardła.

Przepis na herbatę z dziewanny

Do przyrządzenia naparu z dziewanny potrzeba:

1,5 szklanki wody,

2 łyżeczki liści dziewanny,

1-2 łyżeczki lokalnego miodu (opcjonalnie),

1 łyżeczka suszonej mięty (opcjonalnie).

Jak zaparzyć herbatę?

Herbatę z dziewanny przygotujesz z łatwością tak jak inne ziołowe napary.

zagotuj wodę,

umieść liście dziewanny w sitku lub kulce herbacianej, a następnie zanurz je we wrzącej wodzi na ok 15 minut,

możesz też włożyć liście bezpośrednio do garnka z wodą i odcedzić po zaparzeniu,

osobno zaparz liście mięty, a następnie połącz herbaty tuż przed wypiciem,

dodaj miód do smaku.

Herbatę wypij, kiedy jest mocno ciepła.

Czytaj też:

Jak podnieść odporność w czasie epidemii grypy? Eksperci przestrzegają przed suplementamiCzytaj też:

Który miód jest zdrowszy: wielokwiatowy czy lipowy? Jeden na odporność, drugi po chorobie