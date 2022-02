Jak odetkać ucho? Domowe sposoby na zatkane ucho

Zatkane ucho jest dość nieprzyjemną dolegliwością, która może wskazywać na zatkane przewody słuchowe. Jednak najczęściej to irytujące uczucie towarzyszy nam podczas lotu samolotem, po wizycie na basenie, w czasie jazdy windą, a także, gdy spacerujemy w wysokich górach. Powodem dolegliwości są wówczas zmiany ciśnienia zewnętrznego. Zatkane uszy to także powszechny problem przy katarze – wówczas obrzęknięta śluzówka nosa uciska na przewody słuchowe i stąd mamy wrażenie, że nasze uszy się zatkały.

Zatkane ucho – przyczyny

Przyczyn zatkanego ucha jest bardzo wiele. Warto je poznać, bo nie wszystkie są błahe i czasami konieczna jest szybka konsultacja lekarska.

Przede wszystkim uczucie zatkanego ucha często pojawia się przy infekcjach górnych dróg oddechowych i infekcjach zatok. Zarówno zwykły katar, jak i zapalenie zatok mogą spowodować zatkanie jednego lub obu uszu. Mamy wówczas do czynienia z zapaleniem trąbki słuchowej i uciskiem na przewody słuchowe – dolegliwości te nie miną samoistnie i często konieczne jest zastosowanie zarówno leków obkurczających śluzówkę nosa, jak i preparatów na zatoki, także antybiotyków, jeżeli infekcja ma podłoże bakteryjne.

Infekcje w obrębie górnych dróg oddechowych mogą łatwo przenosić się na uszy, dlatego każdy katar trzeba leczyć, a przedłużające się infekcje zawsze konsultować z lekarzem. Wówczas można zmniejszyć ryzyko zapalenia ucha, które początkowo może objawiać się właśnie uczuciem zatkania.

Niegroźna infekcja może także przerodzić się w zapalenie błędnika, które objawia się problemami z utrzymaniem równowagi (podczas chodzenia może „znosić nas” na jedną stronę), zawrotami głowy w czasie wstawania i pochylania się, a nawet mdłościami i wymiotami. Wówczas konieczna jest szybka konsultacja lekarska, bo powyższe objawy mogą także wskazywać na znacznie poważniejsze schorzenia neurologiczne.

Zatkane ucho po basenie

Często po wizycie na basenie pojawia się problem zatkanych uszu. W czasie pływania i nurkowania pod wodą, do uszu dostaje się woda, która nie zawsze szybko z nich wypływa. Aby odetkać ucho zatkane wodą, nie należy w nie ingerować ani wkładać w nie patyczków do uszu. Najlepszą metodą jest potrząsanie głową i wytrząsanie z ucha wody. Dobrą metodą jest także ssanie cukierków lub żucie gumy - ruchy żuchwy pozwalają często odetkać zatkane ucho.

Zatykane ucho – ciała obce w uchu

Ucho może się zatkać także na skutek dostania się do niego ciał obcych. Niekiedy są to okruszki z jedzenia (np. u małych dzieci), innym razem nawet zabawki. W takiej sytuacji należy szybko udać się do lekarza, który wydostanie z ucha przedmiot, dbając o to, by przewód słuchowy nie został uszkodzony. Nie należy samodzielnie wyciągać z ucha przedmiotu, bo może dojść do uszkodzenia błony bębenkowej.

Ucho może się zatkać także na skutek zakażenia oczu. Niekiedy do zapalenia ucha środkowego dochodzi na skutek zapalenia spojówek. Te dwie jednostki chorobowe bardzo często występują równolegle, zwłaszcza u małych dzieci.

Uczucie zatkanego ucha a woskowina

Najczęstszą przyczyną zatykania uszu jest nieodpowiednie ich czyszczenie z woskowiny usznej. Odkładająca się w kanale słuchowym woskowina może doprowadzić do powstawania czopa lub korka, który blokuje kanał słuchowy i utrudnia prawidłowe słyszenie. Powstawanie takiego kanału najczęściej jest związane z nieodpowiednią pielęgnacją i czyszczeniem uszu patyczkami higienicznymi.

Warto podkreślić, że woskowina uszna pełni ważną rolę, chroniąc nabłonek przed wilgocią i uszkodzeniami. Nawilża kanał słuchowy, zapobiegając jego przesuszaniu czy zakażeniom. Usuwanie nadmiaru woskowiny jednak jest konieczne, by nie dopuścić do powstania korka.

Aby odetkać ucho zatkane woskowiną, wystarczy skorzystać z preparatów aptecznych do higieny uszu. Zawierają one mieszanki olejów i najczęściej już po kilku aplikacjach pomagają rozwiązać problem zatkanych uszu.

Dlaczego ucho się zatyka?

Co jeszcze powoduje zatykanie się uszu? Bardzo często objaw ten obserwowany jest przy nadciśnieniu i towarzyszą mu wówczas szumy uszne oraz niedociśnieniu, a także u osób, które przez długi czas przebywają w hałasie i słuchają głośniej muzyki przez słuchawki douszne. Zatkane ucho to także częsty efekt nadmiaru woskowiny w przewodzie słuchowym i różnych ciał obcych np. waty z patyczków higienicznych. Ponadto zatkane ucho może towarzyszyć także problemom w obrębie jamy ustnej np. toczącym się wewnątrz dziąseł procesom zapalnym, które jeszcze nie dają objawów bólowych.

Jak widać przyczyn zatkanego ucha może być wiele i nie wszystkie są banalne. Z tego względu domowe sposoby na zatkane ucho lepiej pominąć i udać się ze swoim problemem do lekarza rodzinnego lub od razu do otolaryngologa.

Zatkane ucho ‒ pielęgnacja

Pielęgnacja uszu jest szczególnie ważna, ponieważ to od niej zależy, czy w uszach nie będzie gromadziła się woskowina oraz czy uszy nie będą się zatykać. U dzieci dobrą metodą, oprócz stosowania preparatów z olejami, jest profilaktyczne zatykanie uszu wacikiem w przypadku korzystania z basenu czy pobytu nad wodą. To sposób polecany przez laryngologów - zanim dziecko zacznie pływać, wystarczy zrobić z wacika kulkę i spryskać ją preparatem do pielęgnacji uszu. Warstwa oleju zapobiegnie dostaniu się wody do ucha i dzięki temu problem zniknie.

Oczyszczanie uszu preparatami do higieny uszu może pomóc zapobiec występowaniu problemów z zatkanymi uszami. To najlepsza metoda.

Jak odetkać ucho?

W przypadku zatkanych uszu nie należy stosować patyczków higienicznych. Są one przeznaczone jedynie do czyszczenia zewnętrznej małżowiny usznej i nigdy nie należy wkładać ich głęboko do ucha. Grozi to nie tylko urazami błony bębenkowej, ale także tym, że wepchniemy nadmiar woskowiny do przewodu słuchowego i jedynie pogorszymy sytuację. W przypadku podejrzenia tzw. korka woszczynowego, aby odetkać ucho zatkane woskowiną, najlepiej zastosować preparaty apteczne do czyszczenia uszu – po kilku aplikacjach problem powinien zostać rozwiązany.

Jeżeli specjalistyczne preparaty do higieny uszu nie pomogą, nie pozostaje nic innego, jak udać się do lekarza, który usunie ewentualny korek woszczynowy lub ustali inną przyczynę dolegliwości. Warto pamiętać, że bagatelizowanie zatkanego ucha, może spowodować późniejszą konieczność długotrwałego leczenia np. bakteryjnych zakażeń przewodu słuchowego, ucha środkowego i zapalenia błędnika.

Najprościej i jednocześnie najbezpieczniej można poradzić sobie z odetkaniem ucha po locie samolotem, wędrówce po górach lub jeździe windą. Wówczas wystarczy sięgnąć po gumę do żucia lub ziewnąć, aby szybko odczuć ulgę. Aby odetkać ucho zatkane wodą, należy z kolei energicznie potrząsać głową, by pozbyć się nadmiaru woskowiny z uszu.

Jak odetkać zatkane woskowiną ucho – domowe sposoby

Domowe sposoby na zatkane ucho to z pewnością nie mycie ucha strzykawką, jak się często uważa. Wiele mówi się o tym, że aby odetkać ucho, należy napełnić strzykawkę (z której wcześniej wyjęliśmy igłę) woda utlenioną i taką mieszankę wstrzyknąć do ucha. Nie polecamy jednak robienia takich rzeczy, by sobie nie zaszkodzić.

Do najprostszych i najlepszych metod należą:

potrząsanie głową

czyszczenie preparatami zawierającymi oleje

żucie gumy

ssanie cukierków

wyrównywanie ciśnienia poprzez zamknięcie ust, zatkanie nosa i podejmowaniu prób wydychania powietrza

Jak odetkać ucho zatkane woszczyną?

Aby odetkać zatkane ucho, należy sięgnąć po sprawdzone domowe sposoby. Najlepiej sprawdzają się żucie gumy lub ssanie cukierków, które szybko i skutecznie pomagają rozwiązać problem. Dobrą metodą jest również skakanie na jednej nodze i potrząsanie uchem, które jest zatkane – taki sposób przynosi ulgę w przypadku ucha, do którego dostała się woda.

Dobrą metodą na odetkanie zatkanego przewodu słuchowego jest skorzystanie z preparatów aptecznych, które pomagają usunąć nadmiar woskowiny. Często zawierają one różne olejki, które rozpuszczają woskowinę, nawilżają ucho i zapobiegają tworzeniu się korków z woskowiny usznej.

Jak odetkać ucho zatkane katarem?

Aby odetkać ucho zatkane katarem, należy wyleczyć przyczynę. Dopóki nie pozbędziemy się kataru, ucho ciągle będzie zatkane. W takiej sytuacji dobrze udać się do lekarza, który przepisze nam skuteczne leki na katar. Pomocne mogą okazać się także inhalacje, które pomogą oczyścić zatoki i nos z wydzieliny.

W przypadku zatkanego ucha nie należy przeprowadzać irygacji zatok. Płukanie zatok jest bezwzględnie przeciwskazane. Pomocne na katar może okazać się nawilżanie powietrza w mieszkaniu, spacerowanie, a także picie dużej ilości wody.

Jak odetkać ucho zatkane po locie samolotem?

Lot samolotem może doprowadzić do zablokowania bębenków. Na zatkane uszy najlepiej pomaga żucie gumy. Po gumę należy sięgnąć już w trakcie startu, następnie dobrze ją żuć w czasie lotu oraz przy podejściu do lądowania. To prosty sposób, który pomaga zapobiec zatkaniu się ucha. Inną metodą, która przynosi podobne efekty, jest ssanie cukierków.

Inną metodą jest próba Valsavy, która polega na zamknięciu ust, zatkaniu nosa i usiłowaniu wydychania powietrza. Pomaga to podnieść ciśnienie i odetkać zatkane ucho.

Jak odetkać ucho z woskowiny u dziecka?

Aby zapobiec zatykaniu się uszu u dzieci, konieczne jest właściwe czyszczenie. Patyczki do uszu, nawet te z grubą końcówką, należy odłożyć na bok, bo mogą one jedynie wepchnąć woskowinę do środka. Najlepszą metodą do czyszczenia uszu u dzieci, jest korzystanie z preparatów aptecznych zawierających oleje. Pomagają one rozpuszczać wydzielinę i usunąć ją z ucha.

Kiedy zatkane ucho powinien obejrzeć specjalista?

Jeśli domowe sposoby nie przynoszą efektu, zatkane ucho powinien obejrzeć specjalista. Usiłowanie odetkania zatkanego ucha na własną rękę może doprowadzić do pęknięcia błony bębenkowej.

Do laryngologa należy udać się również, gdy pojawia się silny ból ucha, zawroty głowy, wysięk z ucha, wydzielina zmienia kolor na brązowy, występuje gorączka i objawy infekcji. Oznacza to zapalenie ucha środkowego i bardzo często konieczna jest antybiotykoterapia.

Przeciwwskazania do stosowania leków z apteki i domowych sposobów

Sięgnięcie po leki rozpuszczające wydzielinę z uszu nie zawsze jest jednak wskazane. Bezwzględnym przeciwskazaniem są zapalania błony bębenkowej oraz jej perforacja. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji należy jak najszybciej skorzystać z pomocy lekarskiej, zamiast próbować leczyć zatkane ucho na własną rękę.

