Masz infekcję i zastanawiasz się czy to nie grypa? Po tych 2 objawach ją rozpoznasz

Dolegliwości ze strony górnych dróg oddechowych pojawiają się podczas wielu sezonowych infekcji, ale także w czasie grypy. Wywołują je jednak różnego rodzaju wirusy. Grypa od przeziębienia różni się tym, że atakuje nagle. Wszystkie objawy pojawiają się gwałtownie.

Po jakich objawach rozpoznasz grypę?

Gorączka

Jednym z pierwszych charakterystycznych objawów grypy jest wysoka gorączka. Może osiągnąć 39 stopni, czasem nawet do 40. Jeśli podawane leki nie działają i po 2-3 dniach temperatura nie spada, należy zgłosić się do lekarza. Niepokojącym objawem towarzyszącym gorączce są zaburzenia mowy, halucynacje i omamy słuchowe. Wysoka temperatura może stanowić zagrożenie życia, zwłaszcza dla dzieci. W przypadku przeziębienia pojawia się zwykle niewielki stan podgorączkowy wskazujący na to, że organizm próbuje walczyć z chorobą. Stan podgorączkowy może utrzymywać się nawet przez tydzień lub więcej, w zależności od tego, jak intensywne są objawy i jakie metody leczenia stosujemy. Zbijanie temperatury nie jest jednak w takim wypadku konieczne.

Jak obniżyć gorączkę domowym sposobem?

Domowym sposobem na „zbicie” gorączki są zimne okłady na czoło. Może też pomóc picie gorącego naparu z imbiru przed snem.

Suchy kaszel

Typowo grypowym objawem jest uporczywy, suchy kaszel, który dokucza zwłaszcza nocą. Kaszel może utrzymywać się również po przebytej chorobie, nawet do kilku tygodni.Taka reakcja spowodowana jest poinfekcyjnym uszkodzeniem błony śluzowej dróg oddechowych. Zniszczona błona śluzowa łatwo ulega podrażnieniom, co wywołuje odruch kaszlu – tłumaczą lekarze.

Domowe sposoby na suchy kaszel to:

picie naturalnych syropów, np. syrop z cebuli i czosnku,

picie dużej ilości płynów: szczególnie naparów z ziół wytwarzających powlekające śluzy (prawoślaz, liść podbiału, porost islandzki, liść babki lancetowatej, siemię lniane), herbat z miodem, soków owocowych,

płukanki na gardło: ziołowe (szałwia, tymianek, rumianek, nagietek) albo roztwór soli kuchennej,

inhalacje np. z pary wodnej, soli fizjologicznej, wody z olejkiem eukaliptusowym, miętowym, rumiankiem lub szałwią,

ciepłe kąpiele z dodatkiem olejków eterycznych (miętowy, kamfora),

nawilżanie powietrza.

