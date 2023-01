Takie paznokcie mają osoby z chorą wątrobą. Nie lekceważ tego

Choroby wątroby rozwijają się długo, nie dając żadnych widocznych objawów. Tak jest z marskością wątroby. Pierwsze symptomy widoczne są na paznokciach. Występują aż u 80 proc. pacjentów. Warto więc przyjrzeć się, czy u ciebie nie wystąpiły takie zmiany.

Jak wyglądają paznokcie osoby chorej na wątrobę?

Zmiany na paznokciach zachodzą stopniowo. Paznokcie chorej na wątrobę osoby stają się matowe. W miarę wzrostu płytki przestrzeń między łożyskiem a połową długości płytki wygląda tak, jakby jego część uniosła się, oddzielając od podstawy – wskazują eksperci.

Paznokcie Terry'ego

Wygląd płytki paznokcia jest przedmiotem wielu badań. Już w 1954 roku brytyjski lekarz Richard Terry zauważył, że większość pacjentów z marskością wątroby ma charakterystyczne zmiany na paznokciach. Określane są w medycynie, jako paznokcie Terry'ego. Kolejne badania potwierdzają jego spostrzeżenia. Jedno z najnowszych, opublikowane w Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences, wskazuje, że w przypadku marskości wątroby zmiany na paznokciach pojawiają się zazwyczaj już w zaawansowanym stadium choroby, ale często nim pojawią się inne wyraźne symptomy. Naukowcy dokładnie opisują zmiany płytki paznokcia.

„Paznokcie chorych są jasne i zmętniałe na niemal całej długości – wyjątkiem jest pasmo o szerokości nie większej niż 3 mm, które może być brązowe lub jasnoróżowe. Zazwyczaj jest ono dobrze odgraniczone od reszty paznokcia. Co istotne, nie wszystkie paznokcie są dotknięte tymi samymi zmianami w podobnym stopniu: niektóre mogą być zmatowione bardziej, inne mniej. U niektórych osób dodatkowo nie odróżnia się tzw. linula, czyli jasny obszar w kształcie łuku znajdujący się u dołu paznokcia” – wskazują naukowcy.

Co to jest marskość wątroby?

Marskość wątroby jest chorobą o charakterze przewlekłym. Schorzenie prowadzi do powstawania zwłóknień wątroby i często nieodwracalnych zmian w miąższu tego organu. Do marskości wątroby może prowadzić alkoholizm, wirusowe zapalenie wątroby, ale też inne schorzenia takie jak na przykład WZW B i WZW C.

