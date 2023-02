Czy malowanie paznokci może mieć związek z zachorowaniem na cukrzycę? Dowiedz się, co odkryli naukowcy

Ftalany to związki chemiczne szeroko wykorzystywane w przemyśle. Dodawane są do opakowań do żywności i napojów, przedmiotów gospodarstwa domowego. Można je znaleźć również w produktach kosmetycznych, takich jak lakier do paznokci, lakier do włosów, a nawet mydło czy żel do higieny intymnej, czy perfumy – ostrzega Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA).

Jak ftalany wpływają na nasze zdrowie?

Badanie przeprowadzone przez amerykańskich naukowców z University of Michigan dowodzą, że ftalany przenikając przez skórę człowieka i dostają się układu krwionośnego. Oddziałują niekorzystnie na układ hormonalny i mogą w niektórych przypadkach doprowadzić do cukrzycy. W najnowszych badaniach szkodliwe działanie chemikaliów powiązano jedynie z cukrzycą u kobiet rasy białej.

„Kobiety narażone na chemikalia znajdujące się w niektórych kosmetykach i środkach czyszczących są nawet do 63 proc. bardziej narażone na rozwój cukrzycy” – powiedział autor badania, dr Sung Kyun Park, z University of Michigan.

Wcześniejsze analizy tego zespołu naukowców wykazały, że ftalany mogą niekorzystnie wpływać również na gospodarkę hormonalną oraz płodność.

Cukrzyca – co to za choroba?

Do wystąpienia choroby przyczyniają się głównie zaburzenia pracy trzustki, a nie jedzenie słodyczy, jak powszechnie się uważa. W wyniku upośledzonej pracy trzustki i zmniejszonej ilości insuliny do wnętrza komórek organizmu przenika przez błony komórkowe zbyt mała ilość glukozy, która ulega w komórkach przemianom. Wiąże się z tym także nieprawidłowa przemiana białek i tłuszczów z jej udziałem. Przyczyny wystąpienia choroby nie są jeszcze do końca poznane. Wpływ na jej wystąpienie mają nie tylko czynniki środowiskowe, ale także podłoże genetyczne. Im człowiek jest starszy, ryzyko zachorowania na cukrzycę zwiększa się. Szczególnie powinny uważać na nią osoby powyżej 40. roku życia, które są najbardziej narażone na wystąpienie cukrzycy typu 2.

