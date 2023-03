Ta choroba prowadzi do ślepoty. Sprawdź, czy grozi ci jaskra

Wg portalu swiatprzychodni.pl średni czas oczekiwania na wizytę u okulisty na NFZ wynosi 193 dni. W niektórych placówkach terminy są dłuższe.

Po raz siódmy akcję profilaktyczną organizuje Polskie Towarzystwo Okulistyczne. Jej celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat jaskry oraz zwiększenie jej wykrywalności we wczesnych stadiach zaawansowania. W poprzednich edycjach akcji przebadano ponad 13 tys. pacjentów. Aż 40 procent z nich wymagało dalszej diagnostyki.

Bezpłatne konsultacje ruszyły w poniedziałek, potrwają do soboty (18 marca). Obejmują badanie budowy dna oka, grubości rogówki, ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz wywiad lekarski.

Jaskra – co to za choroba?

Jaskra to druga po zaćmie najczęstsza przyczyna ślepoty w krajach rozwiniętych. Zdaniem WHO jaskra jest groźniejsza od zaćmy, ponieważ jej skutki są nieodwracalne. Jaskrą określana jest grupa chorób oczu, w których dochodzi do niszczenia nerwu wzrokowego. Powód? Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe. Najbardziej rozpowszechniona w Europie odmiana choroby to jaskra otwartego kąta przesączania, charakteryzująca się powolnym przebiegiem bez wyraźnych objawów. Szacuje się, że choruje na nią 2 procent populacji, ale liczba pacjentów stale rośnie.

Jaskra jest chorobą obuoczną, ale niesymetryczną, co oznacza, że zdrowsze oko, wyrównuje ubytek widzenia.

Kto choruje na jaskrę?

Problem jaskry w Polsce może dotyczyć nawet 800 tys. Polaków, przy czym tylko połowa została zdiagnozowana. Zachorować może każdy. Ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem.

Czynniki ryzyka zachorowania na jaskrę

Czynnikami zwiększonego ryzyka jaskry są:



wiek powyżej 40 roku życia,

obecność jaskry w rodzinie,

krótkowzroczność,

podwyższone ciśnienie w oku,

cukrzyca,

choroby krążenia,

choroby kardiologiczne.

Osoby z grupy ryzyka powinny badać się pod kątem jaskry co 12 miesięcy, pozostali – raz na dwa lata.

Objawy jaskry

W 90 proc. przypadków choroba przebiega bez widocznych dolegliwości, ale diagnoza we wczesnym stadium pozwala uniknąć całkowitej utraty wzroku. Na dalszym etapie choroby pojawiają się następujące objawy:



mętne widzenie, jakby za mgłą,

obniżenie ostrości widzenia,

światłowstręt,

łzawienie oczu,

zawężone pole widzenia,

mroczki przed oczami.

Jak w Polsce leczy się jaskrę?

Najczęściej zaczyna się od leczenia farmakologicznego. W bardziej zaawansowanych przypadkach można zastosować leczenie laserowe lub interwencję chirurgiczną. Terapia polega przede wszystkim na obniżeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Jak można zarejestrować się na badanie?

W akcji udział bierze 65 gabinetów lekarskich, z 36 miast na terenie całej Polski. Aby sprawdzić, czy gabinet z Twojego miasta bierze udział w akcji, wejdź na stronę www.tydzienjaskry.pl. Na przykład w województwie lubuskim jest pięć takich gabinetów, a w kujawsko-pomorskim – sześć. Następnie zadzwoń do placówki na wskazany numer.

Akcja bezpłatnych badań jest prowadzona w dniach 12-18 marca 2023 r. Z wizyty mogą skorzystać pacjenci, którzy zarejestrują się na wizytę telefonicznie w terminach wskazanych przez wybrany gabinet.

