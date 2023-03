Pierwsza wizyta u ginekologa. Co trzeba wiedzieć?

Regularne wizyty u ginekologa są ważnym elementem dbania o zdrowie i profilaktyki nowotworów kobiecych. Dlatego już dorastająca dziewczyna powinna mieć tego świadomość. Badania przeprowadzone jeszcze przed pandemią w ramach kampanii „W kobiecym interesie” pokazują, że aż 27 Polek odwiedza ginekologa po raz pierwszy w związku z ciążą. Teraz serwis pacjencki pacjent.gov.pl przypomina, jak ważne są regularne wizyty u ginekologa i radzi, jak przygotować córkę do takiej wizyty.

Kiedy dziewczyna powinna iść pierwszy raz do ginekologa?

Jak radzą eksperci serwisu, najlepszym momentem na pierwszą wizytę u ginekologa jest wiek od 11 do 13 lat. Wtedy najczęściej występuje pierwsza miesiączka. Do ginekologa dziecięcego nie jest potrzebne skierowanie.

WAŻNE: Dziecko nie może pójść samo do ginekologa. Na wizytę musisz pójść ze swoją córką. Pacjentka, która skończyła 16 lat, może samodzielnie decydować o swoim stanie zdrowia, ale na przeprowadzenie badania niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. W czasie wizyty nastolatka powinna otrzymać informację o swoim stanie zdrowia – prosto i zrozumiale.

Jak przygotować córkę do wizyty u ginekologa?

Przed pierwszą wizytą najważniejsza jest rozmowa. Chodzi o to, aby uprzedzić córkę o tym, co będzie się działo w gabinecie i jak wygląda wizyta u ginekologa. Uprzedź, że każdy gabinet ma wydzielone miejsce, gdzie spokojnie można się przygotować do badania, powiedz, że podczas badania trzeba się rozebrać od pasa w dół (w wielu gabinetach są dostępne jednorazowe spódniczki, które można założyć, aby czuć się bardziej komfortowo).

Pierwsza wizyta nie musi oznaczać badania ginekologicznego. Jak podkreślają specjaliści, w jej trakcie dziecko może przede wszystkim poznać lekarza. Taka wizyta to ważny element edukacji zdrowotnej – lekarz opowie o zasadach higieny, miesiączkowaniu oraz o elementach, które powinny zwrócić uwagę dziecka oraz rodzica czy opiekuna. Lekarz może przeprowadzić badanie, jeśli jest taka konieczność. Szczególnym wskazaniem są m.in. problemy z nieprawidłowym krwawieniem z dróg rodnych lub sytuacje, kiedy doszło do urazu.

Więcej na temat pierwszej wizyty u ginekologa można przeczytać w specjalnej ulotce wydanej przez NFZ.

