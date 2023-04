Jod w tabletkach – na co pomaga i kiedy go stosować? Do czego prowadzi i jakie są objawy niedoboru jodu

Niedobór jodu w niekorzystny sposób wpływa na funkcjonowanie organizmu. Pierwiastek ten jest niezbędny do produkcji hormonów tarczycy – warunkuje m.in. wydzielanie T4 (tyroksyna) i T3 (trijodotrynia). Prawidłowe stężenie hormonów tarczycy na poszczególnych etapach życia, także na etapie życia płodowego, wpływa na rozwój i funkcjonowanie mózgu i układu nerwowego, a także m.in. serca, nerek i mięśni. Co więcej, jod jest składnikiem mineralnym niezbędnym do przebiegu wielu przemian metabolicznych.

Naturalne źródła jodu – gdzie znajdziemy ten pierwiastek?

Jod występuje naturalnie w pokarmach m.in. w rybach morskich i owocach morza, produktach mlecznych, a także w niektórych wodach mineralnych i w roślinach, które uprawiane są na glebach bogatych w ten pierwiastek. Sporo jodu możemy dostarczyć do organizmu spożywając potrawy z dodatkiem alg morskich – bogaty w jod jest np. morszczyn pęcherzykowaty.

Warto wiedzieć, że najwięcej jodu w Polsce znajduje się na obszarach nadmorskich. W niektórych regionach kraju pierwiastek ten niemal nie występuje w powietrzu oraz w glebie, dlatego sól spożywcza jest wzbogacana w jod. Jod nie powinien być przyjmowany w zwiększonych dawkach, jeżeli nie zaleci tego lekarz – nadmiar jodu również nie wpływa w pozytywny sposób na pracę tarczycy i funkcjonowanie organizmu.

Leki i suplementy jako źródło jodu

Preparaty zawierające jod możemy podzielić na dwie grupy:



suplementy diety, do których zaliczamy m.in. zestawy witamin i minerałów, w których składzie znajdują się naturalne źródła jodu np. ekstrakt z alg morskich,

preparaty wydawane z przepisu lekarza, które zawierają jodek potasu i stosowane są w celach terapeutycznych oraz profilaktycznych.

Warto dowiedzieć się, jakie funkcje pełni jod w organizmie człowieka, kiedy trzeba stosować jod w tabletkach, a także, kiedy wystarczą zawierające jod suplementy diety.

Objawy niedoboru jodu

Tabletki z jodem stosowane są w przypadku znacznych niedoborów tego pierwiastka w organizmie, które uniemożliwiają syntezę hormonów tarczycy. Na skutek braku jodu w organizmie rozwija się niedoczynność tarczycy, której towarzyszą różne objawy.

Do objawów niedoczynności tarczycy zaliczamy m.in.:



powstające w jej okolicy guzki i wole tarczycowe,

nadmierne przybieranie na wadze,

uczucie zimna,

przewlekłe zmęczenie,

zaburzenia koncentracji.

Co może zmniejszać wchłanianie jodu?

Zawartość jodu w produktach spożywczych jest uzależniona od jego zawartości w środowisku, dlatego nawet osoby stosujące urozmaiconą dietę, w której znajdują się z pozoru bogate w ten pierwiastek pokarmy, mogą cierpieć z powodu niedoboru jodu. Zbyt mała ilość jodu w organizmie może być również związana m.in. z zaburzeniami wchłaniania tego pierwiastka. Utratę jodu z organizmu nasila m.in. częste spożywanie źródeł chloru i sodu, a także spożywanie warzyw bogatych w glukozynolany, do których zaliczamy m.in. kapustę i brukselkę.

Obniżenie poziomu jodu w organizmie początkowo nie wywołuje objawów, które skłoniłyby do wykonania badań. Dość często do niedoboru jodu w organizmie dochodzi na skutek zwiększonego zapotrzebowania na ten pierwiastek, czyli w okresie ciąży i laktacji. Mała ilość jodu w organizmie kobiet ciężarnych może doprowadzić do wad rozwojowych płodu, które dotyczą m.in. układu nerwowego. Dzienne zapotrzebowanie kobiet ciężarnych na jod wzrasta ze 150 μg/dobę do 220 μg/dobę. W okresie laktacji dobowe zapotrzebowanie na jod wzrasta niemal dwukrotnie w stosunku do zalecanej dziennej porcji jodu dla kobiet, które nie są w ciąży i w okresie laktacji – ze 150 μg/dobę do 290 μg/dobę.

Kiedy trzeba stosować tabletki z jodem?

Suplementy diety z jodem np. tabletki i kapsułki, w których oprócz jodu znajdziemy także inne minerały i witaminy, bywają stosowane m.in. w okresie osłabienia organizmu i w okresie rekonwalescencji. W przypadku diety ubogiej w jod warto skonsultować się z lekarzem, który doradzi wybór najlepszego suplementu diety.

Suplementy diety z jodem są dostępne bez recepty. Jednak trzeba pamiętać, że jego nadmiar w organizmie może nam zaszkodzić. Dlatego suplementacja jodu nie powinna być stosowana m.in. u osób chorych na nadczynność tarczycy.

Jod w tabletkach jest dostępny jedynie na receptę. Trzeba go stosować ściśle wedle wskazań lekarza. Tabletki z jodem zawierają jodek potasu i są stosowane w celu m.in.:



zapobiegania wystąpieniu wola tarczycowego u kobiet ciężarnych,

leczenia wola z niedoboru tarczycy u pacjentów z różnych grup wiekowych,

leczenia niedoczynności tarczycy,

redukcji zagrożenia związanego z oddziaływaniem radioaktywnego jodu na organizm.

WAŻNE! Jodek potasu nie powinien być stosowany na własną rękę, np. w celach profilaktycznych. Nie należy ulegać panice związanej z zagrożeniem wybuchem jądrowym – kupowanie i stosowanie tabletek z jodem niewiadomego pochodzenia stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia.

