Ważna informacja dla części pacjentów. NFZ zapłaci za dwie wizyty tygodniowo

Nowy produkt rozliczeniowy – czyli wspomniana „porada w domu świadczeniobiorcy” w zakresie poradni medycyny paliatywnej – jest dostępna dla pacjentów NFZ od 1 kwietnia.

Maksymalnie dwie wizyty w domu na koszt NFZ

„Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 262 ze zm.) poradnia medycyny paliatywnej, poza świadczeniami udzielonymi na miejscu w poradni, możne wykonać do 2 wizyt w tygodniu w domu pacjenta” – czytamy w uzasadnieniu do zarządzenia. To oznacza, że pacjenci objęci opieką paliatywną i hospicyjną mogą liczyć na dwie takie wizyty każdego tygodnia.

Krok w stronę pacjentów, zachęta dla świadczeniodawców

Nowelizacja przepisów to nie tylko zmiany i ułatwienia dla samych pacjentów, ale też konieczność zmian w kwestiach formalnych. „Do tej pory rozliczanie świadczeń poradni medycyny paliatywnej odbywa się za pomocą kodu: porada w poradni medycyny paliatywnej – 5.15.00.0000151. Zróżnicowanie wyceny świadczeń realizowanych w poradni medycyny paliatywnej lub w domu pacjenta, wymaga wprowadzenia nowego kodu rozliczeniowego. Celem tej zmiany jest spowodowanie wzrostu dostępności do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, poprzez zachęcenie świadczeniodawców do podjęcia się realizacji tego zakresu świadczeń oraz tworzenia nowych podmiotów” – napisano w dokumencie.

Cała treść zarządzenia, które prezes NFZ podpisał na początku marca tego roku, można przeczytać na stronie baw.nfz.gov.pl.

Czytaj też:

Powstała wyszukiwarka hospicjów i lekarzy medycyny paliatywnejCzytaj też:

Anestezjolog o leczeniu bólu: Pacjentka stała w wiacie i paliła papierosa. To był sukces