Metody leczenia grypy. Sprawdź, jakie sposoby walki z wirusem zalecają lekarze

Istnieją dwie główne metody leczenia grypy – objawowa oraz przyczynowa. Sprawdź, kiedy te sposoby okazują się najbardziej skuteczne.

Czy leczenie samych objawów grypy ma sens?

Leczenie objawowe grypy znajduje zastosowanie w przypadku pacjentów z grupy tak zwanego małego ryzyka. Mowa tu przede wszystkim o osobach przed 65 rokiem życia, które nie cierpią na żadne choroby przewlekłe (np. cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, niedobory odporności itp.). Na czym dokładnie polega ta metoda?

Najważniejsze zalecenie dotyczy pozostawania w domu oraz powstrzymywania się od wykonywania zwyczajowych prac. Bardzo duże znaczenie ma odpoczynek i sen, który przyśpiesza regenerację organizmu. W razie konieczności można przyjmować leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i ułatwiające odkrztuszanie (można je kupić bez recepty w osiedlowej aptece). Niezwykle istotne jest również picie zwiększonej ilości płynów (zapobiega odwodnieniu i ułatwia oddychanie).

Kiedy trzeba zastosować leki przeciwwirusowe?

Leczenie przyczynowe grypy sprowadza się do przyjmowania leków przeciwwirusowych. Główne wskazania do terapii z użyciem tego typu środków to: ciężki przebieg grypy, wiek oraz stan zdrowia danego pacjenta. Osoby, które są szczególnie narażone na rozwój powikłań po grypie, to:



seniorzy (powyżej 65 roku życia),

kobiety w ciąży i w okresie połogu,

małe dzieci (do 2 roku życia),

pacjenci z obniżoną odpornością i ze schorzeniami przewlekłymi.

Leczenie grypy przyniesie najlepsze efekty, jeśli zostanie rozpoczęte na wczesnym etapie rozwoju infekcji (najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu pojawienia się pierwszych symptomów). Pozwoli to skrócić czas trwania objawów, zmniejszyć ich nasilenie, a także zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań. Pamiętaj, że grypa to poważna choroba, której nie wolno lekceważyć. Jej bagatelizowanie może przynieść wiele poważnych konsekwencji zdrowotnych i doprowadzić do wielu powikłań, takich jak: zapalenie ucha środkowego, oskrzeli, płuc, a nawet mięśnia sercowego.

Jakie leki wykazują największą skuteczność w walce z wirusem grypy?

Współcześnie wykorzystuje się przede wszystkim oseltamiwir. Inne zarejestrowane środki, czyli amantadyna i rymantadyna, nie są zalecane z uwagi na wysoką oporność obecnych mutacji wirusa. Należy pamiętać, że te leki przeciwwirusowe może przypisać pacjentowi wyłącznie lekarz. Specjalista uwzględnia przy tym zarówno stan zdrowia pacjenta, jak i stopień wrażliwości wirusa na substancje zawarte w danym preparacie.

Jeśli zauważysz u siebie objawy grypy, zgłoś się czym prędzej do lekarza pierwszego kontaktu, który podejmie decyzje dotyczące dalszego postępowania. Zaleci leczenie objawowe lub przeciwwirusowe.

Grypa w statystykach

W okresie od 23 do 31 marca 2023 roku w Polsce odnotowano 223 486 (podejrzeń) zachorowań na grypę. Średnia dzienna zapadalność wyniosła 65,6 na 100 tysięcy osób. Najwięcej chorych zarejestrowano w województwie mazowieckim, a najmniej w opolskim. Najczęściej wirus atakował osoby między 15 a 64 rokiem życia. Należy zaznaczyć, że jedną z najskuteczniejszych metod profilaktycznych pozostają szczepienia przeciw grypie.

Czytaj też:

Nie bagatelizuj grypy. Zobacz, czym grozi lekceważenie tej chorobyCzytaj też:

Niebezpieczna infekcja dróg oddechowych. To z jej powodu papież Franciszek trafił do szpitala

Źródła: