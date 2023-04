Niebezpieczna infekcja dróg oddechowych. To z jej powodu papież Franciszek trafił do szpitala

Kiedy 86-letni papież Franciszek trafił do rzymskiej kliniki Gemelli, został poddany testowi na COVID–19. Wynik był negatywny. Z oficjalnego komunikatu Stolicy Apostolskiej wynika, że papież miał problemy z oddychaniem, a lekarze stwierdzili u niego infekcję dróg oddechowych. Wykluczono zapalenie płuc, jednak infekcja jest na tyle silna, że głowa kościoła wymaga kilkudniowej hospitalizacji. Nie są to jedyne problemy zdrowotne, z jakimi zmaga się papież. Cierpi też na rwę kulszową i tzw. „chorobę zakonnic”. Dziś podano oficjalną informację, że papież nie odprawi mszy na placu Świętego Piotra w Watykanie w Niedzielę Palmową. Ma go zastąpić kardynał Leonardo Sandri.

COVID, grypa czy przeziębienie?

Konsekwencje po infekcjach dróg oddechowych mogą być bardzo poważne, zwłaszcza dla seniorów. O ile najczęstszym powikłaniem zwykłego przeziębienia jest zapalenie zatok czy ucha środkowego lub długo utrzymujący się kaszel, to skutki grypy są bardziej groźne. Nie bez przyczyny mówi się, że dla seniorów może to być ostatnia choroba w życiu. Wśród powikłań pogrypowych najczęściej wymienia się zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia czy zaostrzenie istniejących chorób przewlekłych.

O tym, że czasem trudno jest odróżnić przeziębienie od grypy czy covidu, niejednokrotnie przekonali się pacjenci, a nawet sami lekarze. Objawy mogą zmylić nawet specjalistę. Zwłaszcza, że w każdej z wymienionych trzech chorób symptomy mogą być podobne. Aby potwierdzić grypę, trzeba wykonać badania diagnostyczne, takie jak wymaz z nosogardła lub szybki test antygenowy. Natomiast aby sprawdzić, czy pacjent jest zakażony koronawirusem, zleca się jemu wykonanie testu.

Infekcje dróg oddechowych – co to takiego?

Infekcje dróg oddechowych mogą mieć podłoże bakteryjne lub wirusowe. Częściej wywoływane są przez wirusy.

Rodzaje infekcji dróg oddechowych:



przeziębienie,

zapalenie gardła,

zapalenie migdałków,

grypa.

Objawy infekcji dróg oddechowych

Do zakażenia może dojść drogą kropelkową lub przez kontakt ze skażoną powierzchnią. Okres inkubacji wirusa wynosi od 1 do 4 dni. Objawy choroby narastają stopniowo. W zależności od rodzaju infekcji mogą być łagodniejsze (przy przeziębieniu) lub poważniejsze (przy grypie nagła gorączka powyżej 38 stopni i dreszcze).

Najczęstsze objawy infekcji dróg oddechowych:



ból gardła,

katar,

zatkany nos,

kaszel,

kichanie,

bóle mięśniowe,

bóle głowy,

gorączka,

zmęczenie,

ogólne rozbicie.

Powikłania po infekcjach dróg oddechowych

Przeziębienie zwykle przebiega bez powikłań. Czasem zdarzają się one u osób z astmą oskrzelową lub innymi przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Wtedy może skończyć się zapaleniem oskrzeli lub płuc.

Zazwyczaj grypa jest cięższą chorobą niż przeziębienie. Mogą po niej wystąpić poważne powikłania. Grupy szczególnie na nie narażone to: kobiety w ciąży, dzieci do 5 lat, seniorzy powyżej 65 roku życia, pacjenci z chorobami przewlekłymi, zwłaszcza układu oddechowego, krążenia, nerwowego, chorobami nerek, z cukrzycą i nowotworami.

Możliwe powikłania pogrypowe to: zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia i zaostrzenie istniejących chorób przewlekłych.

Objawy Covid-19

COVID-19 to choroba wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2, związanego z ciężkim zespołem niewydolności oddechowej.

Najczęstsze objawy:



utrata węchu lub smaku,

ból gardła,

ból głowy,

zatkany nos,

suchy kaszel,

uczucie zmęczenia,

bóle w dole pleców,

ból oczu,

ból mięśni.

Powikłania po COVID-19

COVID-19 może spowodować powikłania takie jak:



niewydolność oddechowo-krążeniowa,

długotrwałe zmęczenie,

duszność wysiłkowa,

problemy z orientacją,

skłonność do zapominania,

brak koncentracji.

Pamiętajmy o metodach, dzięki którym możemy zabezpieczyć się przed covidem, grypą i w pewnym stopniu przed przeziębieniami. To dezynfekcja rąk, unikanie osób chorych i noszenie maseczek.

