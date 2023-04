WHO ostrzega przed epidemią. Eksperci mówią o globalnym zagrożeniu cholerą

Cholerę wykryto w 24 krajach. W Tanzanii, RPA, Zimbabwe i Zambii wybuchły ogniska choroby. Rozwojowi choroby sprzyja niski standard higieniczny w tych krajach.

Ryzyko epidemii cholery na poziomie globalnym

Eksperci z WHO apelują o pomoc dla Afryki i ostrzegają, że jeśli problem nie zostanie rozwiązany, epidemia może mieć charakter globalny. Ryzyko określają jako „bardzo wysokie”. Zdaniem ekspertów, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby, należy udzielać pomocy tym krajom, w których epidemia dopiero zaczęła się rozwijać. Skuteczną bronią jest szczepionka, której nie ma jednak pod dostatkiem.

„Dotychczas do Kenii, Republiki Konga i Mozambiku skierowano już blisko 3,5 miliona dawek szczepionek” – poinformował dyrektor Regionalny WHO Matszidiso Moeti.

Dlaczego cholera jest niebezpieczna?

Cholera jest chorobą układu pokarmowego o zaraźliwym charakterze. Wywołuje ją szczep przecinkowca cholery – bakteria, która swoim wyglądem przypomina przecinek. Zachorowanie na cholerę następuje maksymalnie w ciągu 5 dni od spożycia zakażonego pokarmu lub wody. W ostrej postaci choroba zaczyna się biegunką. Stolce bardzo szybko stają się wodnisto-ryżowe i wydalane są z organizmu w bardzo dużych ilościach.



Ponadto biegunce towarzyszą wymioty. Przebieg choroby jest bezgorączkowy i stosunkowo szybko dochodzi do odwodnienia organizmu, a nawet do śmierci. W przypadku zachorowania ważne jest jak najszybsze podanie choremu antybiotyków (tetracyklin) oraz uzupełnianie elektrolitów. Śmiertelność osób nieleczonych może dotyczyć nawet 50 proc. przypadków.

Jak można zarazić się cholerą?

Drobnoustroje przedostają się do organizmu człowieka razem ze spożywanym pokarmem lub wodą. Do zakażenia może dojść po zjedzeniu produktów spożywczych np. owoców lub warzyw wcześniej umytych skażoną wodą lub owoców morza (krabów, krewetek, małży). Źródłem bakterii są również chorzy na cholerę objawową i jej nosiciele. Zakażenie jest możliwe przez przedmioty należące do chorego. Bakteria może być też zlokalizowana poza ustrojem człowieka na powierzchni skorupiaków, alg lub innych zwierząt morskich.

Epidemie cholery

Do tej pory odnotowano siedem pandemii cholery oraz dużą liczbę epidemii, głównie w rejonach Azji i Afryki. Ostatnia taka epidemia miała miejsce w 2010 roku na Haiti, na skutek której zmarło co najmniej 135 osób. Najgroźniejsza epidemia cholery nawiedziła Europę w latach 1831–1838. Na ziemie polskie choroba ta dotarła podczas powstania listopadowego 1830/1831 roku.

