Kąpiel w wannie czy prysznic? Co lepiej wpływa na zdrowie?

Odpowiedzi na postawione wyżej pytanie poszukiwali między innymi uczeni z Japonii. To niewielki, ale ważny eksperyment, którego wyniki znajdują potwierdzenie w analizach przeprowadzonych przez innych naukowców i lekarzy. Co udało się ustalić uczonym z Kraju Kwitnącej Wiśni? Badacze zaprosili do udziału w doświadczeniu 38 dorosłych osób – 26 kobiet oraz 12 mężczyzn. Ochotnicy zostali – na drodze losowania – podzieleni na grupy. Pierwsza myła się pod prysznicem, a druga – w wannie. Okazało się, że kąpiel przynosi więcej korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego (w porównaniu z używaniem natrysku). Redukuje stres, napięcie, przygnębienie i dolegliwości bólowe. Poprawia stan skóry oraz ogólne samopoczucie.

Jakie korzyści płyną z kąpieli w wannie?

Kąpiel hamuje produkcję kortyzolu (tzw. hormonu stresu), a jednocześnie wzmaga wytwarzanie endorfin. W rezultacie łagodzi wewnętrzne napięcie i działa kojąco na układ nerwowy, minimalizując stres. To jednak nie jedyna zaleta przywołanego sposobu utrzymywania higieny. Specjaliści zwracają uwagę również na inne korzyści, jakie dają kąpiele w wannie. Mowa o „profitach”, takich jak:

Poprawa funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego – badania opublikowane na łamach czasopisma naukowego „The Journal of Physiology” dowodzą, że ciepła kąpiel obniża ciśnienie krwi, zmniejsza sztywność tętnic i rozszerza naczynia krwionośne, a co za tym idzie zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób serca.

– naukowcy z National Institute for Health Research (NIHR) i Leicester-Loughborough Biomedical Research Unit (BRU) przeprowadzili badanie, które wykazało, że mycie się w wannie obniża szczytowy poziom cukru o 10 proc., a jednocześnie zwiększa wydatkowanie energii, średnio o 80 proc. Ciepła kąpiel sprzyja bowiem uwalnianiu białek szoku termicznego, a w konsekwencji usprawnia proces wychwytu glukozy. Ulga w dolegliwościach reumatycznych – ciepłe kąpiele łagodzą bóle występujące w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz choroby zwyrodnieniowej stawów. Rozluźniają mięśnie napięte w wyniku pozostawania w jednej pozycji przez dłuższy czas (na przykład siedzenia przed komputerem).

Warto zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię – najwięcej korzyści przynoszą kąpiele w wodzie o temperaturze oscylującej w granicach 36-38 stopni Celsjusza. Należy przy tym pamiętać, że zarówno zimna, jak i gorąca woda negatywnie wpływa na organizm. Stanowi dlań duże obciążenie i może powodować zaburzenia w pracy wielu narządów, między innymi serca.

Jak wzmocnić terapeutyczny efekt kąpieli w wannie?

Rozpuść dwie lub trzy krople olejków eterycznych w oleju bazowym (na przykład kokosowym, migdałowym czy jojoba). Połącz powstałą mieszankę z solą himalajską i całą miksturę wlej do wanny z wodą. Dzięki temu prostemu zabiegowi kąpiel stanie się jednocześnie aromaterapią, a ty łatwiej pozbędziesz się napięcia po dniu ciężkiej pracy czy stresującym wydarzeniu.

A co w przypadku, gdy cierpisz na egzemę, łuszczycę lub trądzik? W takiej sytuacji najlepiej sprawdza się kąpiel owsiana. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego pH skóry. Oczyszcza ją, nawilża i tonizuje. Łagodzi stany zapalne tkanek. Zmniejsza zaczerwienienia i podrażnienia. Ułatwia usunięcie martwego naskórka, na przykład z okolic kolan, łokci czy pięt. Co więcej, wykazuje działanie przeciwbakteryjne. Zmniejsza ryzyko rozwoju grzybicy i innych chorób zakaźnych skóry.

Pozostaje tylko pytanie: co zrobić, by sporządzić kąpiel owsianą? Wbrew pozorom recepta jest bardzo prosta. Gotuj sto gramów płatków owsianych w dwóch litrach zimnej wody przez około 10 minut. Następnie wlej powstały „preparat” do wanny z letnią wodą i zanurz się w niej na około 15-30 minut. Stosuj przywołaną „kurację” maksymalnie dwa razy w tygodniu.

Czy prysznic to zawsze zły pomysł?

Choć kąpiel w wannie przynosi więcej korzyści niż mycie pod prysznicem, to używanie natrysku też ma swoje zalety. Po przywołane rozwiązanie powinny sięgnąć osoby po przebytej operacji. Przez pierwsze kilka dni (czasem tygodni) po zabiegu nie należy moczyć ran. Prysznic świetnie sprawdza się również wtedy, gdy zależy nam na szybkim odświeżeniu, na przykład latem lub po treningu.

