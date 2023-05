Wizyta u ginekologa. Ile kosztuje prywatna opieka tego specjalisty?

Koszt usług medycznych świadczonych w ramach specjalizacji ginekologicznej zależy od kilku czynników, takich jak wielkość miejscowości, a także poziom wykształcenia i doświadczenie lekarza. Wizyta u profesora to zwykle większy wydatek niż konsultacja u „zwykłego” doktora. Stąd właśnie bierze się duża rozpiętość cenowa widoczna między „ofertami” poszczególnych gabinetów. Najwięcej za prywatne usługi ginekologiczne płaci się w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Lublin, a najmniej – w niewielkich miejscowościach powiatowych.

Cennik podstawowych badań ginekologicznych

Koszty prywatnej opieki ginekologicznej różnicuje także zakres usług świadczonych przez danego specjalistę. Za standardową konsultację medyczną trzeba zapłacić od 150 do nawet 420 złotych. Sprowadza się ona zwykle do szczegółowego wywiadu lekarskiego dotyczącego dolegliwości, z jakimi zmaga się pacjentka. Wykonanie podstawowych badań to zazwyczaj dodatkowy koszt rzędu kilkudziesięciu lub kilkuset złotych:

USG ginekologiczne kosztuje od 150 do 260 zł,

USG piersi – od 150 do 350 zł,

posiew z kanału szyjki macicy lub pochwy – od 60 do 190 zł,

cytologia klasyczna – od 50 do 90 zł,

cytologia cienkowarstwowa na płynnym podłożu – od 100 do 170 zł,

diagnostyka w kierunku infekcji HPV – od 200 do 400 zł (im większa ilość wykrywanych typów wirusa, tym wyższa cena).

Często lekarze dają swoim stałym pacjentkom różnego rodzaju rabaty. Nierzadko stosują upusty także w sytuacji, gdy badania diagnostyczne są wykonywane w trakcie wizyty kontrolnej. Oszczędność sięga wówczas 20-50 złotych.

Ile kosztuje antykoncepcja?

Istnieją różne metody antykoncepcji. Jednym z najczęściej wykorzystywanych zabezpieczeń przed nieplanowaną ciążą są – poza tabletkami – wkładki domaciczne. Ich założenie kosztuje od 600 do 1500 złotych (do ceny zabiegu należy doliczyć również opłatę za zakup danego środka antykoncepcyjnego). Cała procedura na ogół odbywa się w trakcie wizyty lekarskiej. Trzeba pamiętać, że przed wykonaniem wspomnianej czynności ginekolog musi zbadać pacjentkę i sprawdzić, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do zastosowania danej formy antykoncepcji. Wyjęcie wkładek również jest płatne. To wydatek rzędu 100-150 złotych.

Ile trzeba zapłacić za specjalistyczne badania diagnostyczne?

Spora część placówek i gabinetów świadczących prywatne usługi z zakresu ginekologii oferuje pacjentkom możliwość wykonania specjalistycznych badań diagnostycznych w kierunku raka sromu. Za wulwoskopię – bo o niej mowa – trzeba zapłacić średnio od 300 do 450 złotych. Pobranie wycinka ewentualnych zmian do badania histopatologicznego to nierzadko kolejny wydatek oscylujący w granicach 100-150 zł.

Jak często należy wykonywać profilaktyczne badania ginekologiczne?

Cytologia powinna być wykonywana przynajmniej raz na trzy lata. Jeśli w rodzinie pacjentki występowały przypadki raka szyjki macicy, warto robić badania co dwanaście miesięcy. USG piersi należy powtarzać co roku lub częściej, jeżeli zachodzi taka konieczność (na przykład z uwagi na obciążenie genetyczne chorobą nowotworową). Im wcześniej zareagujemy na niepokojące sygnały ze strony organizmu, tym większa szansa na powrót do pełni zdrowia.

