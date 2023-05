Czy od 1 lipca znowu będzie potrzebne skierowanie do psychologa? Zmiany w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego

Podczas pandemii COVID-19 osoby dorosłe w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mogły korzystać z pomocy psychologicznej bez konieczności posiadania odpowiedniego skierowania. Ta zmiana była spowodowana wyjątkowymi warunkami. Nie było ono również potrzebne w sytuacji, gdy termin wizyty był wyznaczony po odwołaniu takiego stanu. Niebawem jednak, bo już 1 lipca, stan zagrożenia epidemicznego ma zostać zniesiony. Czy to oznacza również, że znowu powrócą skierowania do psychologów?

Co ze skierowaniami do psychologa po 1 lipca 2023?

Pandemia COVID-19 sprawiła, że nasze życie wywróciło się do góry nogami, a to z kolei w wielu przypadkach negatywnie odbiło się na ludzkiej psychice. Dzięki zmianom w przepisach, które były spowodowane wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, możliwe było pójście do psychologa bez skierowania. Nie da się ukryć, że było to dużym ułatwieniem, a w konsekwencji więcej osób mogło otrzymać odpowiednią pomoc. Z pewnością część osób zastanawia się, czy niedługo skończy się możliwość wizyty u psychologa bez otrzymania wcześniejszego skierowania do tego specjalisty.

Pierwotnie rzeczywiście zakładano, że wróci taki obowiązek. Okazuje się jednak, że to udogodnienie w postaci zniesienia konieczności uzyskania skierowania do psychologa zostanie z nami na stałe, także po 1 lipca. „Aby zapewnić jak najlepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej, planujemy zniesienie skierowania do psychologa dla dorosłych pacjentów, także po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego” – brzmi wypowiedź rzecznika resortu zdrowia, Wojciecha Andrusiewicza, cytowana przez portal Prawo.pl.

Całkowite zniesienie obowiązku skierowania do psychologa

Z uwagi na to, że eksperci podkreślali negatywny wpływ pandemii oraz późniejszych wydarzeń na zdrowie psychiczne i związane z tym poczucie lęku i niepokoju – rząd zdecydował się w sposób systemowy znieść konieczność posiadania skierowania do psychologa dla osób dorosłych również po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Informacja o tych zmianach została uwzględniona także w projekcie ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Zgodnie z dodanym art. 57 ust. 2 pkt 16, mimo wygaśnięcia stanu zagrożenia epidemicznego, osoby dorosłe w dalszym ciągu będą mogły dostać się w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia do psychologa bez uzyskania wcześniej odpowiedniego skierowania. W uzasadnieniu widnieje zapis, że „mając na uwadze wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne obywateli, jak również negatywne oddziaływanie na zdrowie psychiczne obywateli aktualnej sytuacji geopolitycznej, w szczególności wojny toczącej się w Ukrainie, kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej”.

Opieka psychiatryczna – kiedy potrzebne jest skierowanie?

Obecnie w przypadku osoby dorosłej konieczne jest jednak posiadanie skierowania w przypadku:



wizyty u psychoterapeuty w trybie ambulatoryjnym – w poradni zdrowia psychicznego lub w poradni psychologicznej,

przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, poza stanami nagłymi (takie skierowanie jest wówczas ważne 14 dni).

Skierowanie nie jest z kolei potrzebne:



do lekarza psychiatry w trybie ambulatoryjnym, w tym także do jednego z centrów zdrowia psychicznego,

w celu leczenia uzależnienia, jeśli pacjent zgłasza się do z powodu uzależnienia lub współuzależnienia,

do szpitala psychiatrycznego oraz na oddział psychiatryczny, w ramach centrum zdrowia psychicznego, w trybie nagłym, po decyzji lekarza, który dyżuruje na izbie przyjęć.

Przypominamy również, że pacjenci w ramach NFZ nie potrzebują skierowania do następujących specjalistów: ginekologa i położnika, onkologa, psychiatry, wenerologa oraz onkologa. W przeciwnym razie wymagane jest skierowanie – warto jednak pamiętać o tym, że może ono przepaść w dwóch sytuacjach.

