Kiedy zaktualizować skierowanie do lekarza specjalisty? Są dwie wyjątkowe sytuacje

Żeby dostać się na wizytę do lekarza specjalisty – najpierw pacjent musi otrzymać do niego skierowanie. Bez tego specjalnego dokumentu można zgłosić się jedynie na wizytę specjalistyczną do: ginekologa-położnika, onkologa, psychiatry, a także dentysty i wenerologa. W trakcie pierwszej wizyty u specjalisty decyduje on, czy wystarczy tylko jedno spotkanie, czy pacjent musi być objęty stałą opieką specjalistyczną. W tym drugim przypadku do czasu zakończenia takiego leczenia – pacjent nie jest zobowiązany do odnawiania skierowania. Są jednak dwa wyjątki od tej reguły.

Sytuacje, kiedy trzeba zaktualizować skierowanie do lekarza specjalisty

W większości przypadków żądanie zaktualizowania skierowania do lekarza specjalisty jest nieuzasadnione. Trzeba to zrobić tylko w dwóch, wyjątkowych sytuacjach. Pierwsza z nich dotyczy czasu, w trakcie którego pacjent nie podjął leczenia. Jeśli minęło 730 dni od wystawienia skierowania – konieczne jest jego zaktualizowanie. W drugim przypadku pacjent potrzebuje nowego skierowania, gdy zmieniła się przyczyna jego wystawienia i ta, która była podana we wcześniejszym dokumencie, jest już nieaktualna.

Podsumowując: skierowanie, które zostało wystawione do lekarza specjalisty, jest ważne i nie wymaga aktualizacji, dopóki zgadza się cel jego wystawienia oraz pacjent skorzystał z niego przed upływem określonego czasu (nie należy więc zwlekać z jego realizacją zbyt długo).

Od 2021 roku skierowania do specjalistów oraz na leczenie szpitalne powinny być wystawiane w wersji elektronicznej. Warto pamiętać więc o tym, że na podstawie e-skierowania pacjent może zapisać się tylko do jednej placówki medycznej. Jeżeli już po zarejestrowaniu e-skierowania w innej placówce pojawi się bardziej dogodny termin wizyty – należy wycofać e-skierowanie w pierwotnie wybranym miejscu (można to zrobić między innymi telefonicznie). Dopiero w momencie, gdy przy e-skierowaniu pojawi się status „wystawione” – można zarejestrować się w innej poradni.

Jak szybko dostać się na wizytę do lekarza specjalisty?

Jeżeli chcecie jak najszybciej umówić się na wizytę do specjalisty – warto sprawdzić listę oczekujących w kolejce do danego lekarza. Można to zrobić za pomocą Informatora o Terminach Leczenia. Taka opcja jest przydatna zwłaszcza dla osób, którym bardzo zależy na szybkiej konsultacji i mają możliwość udania się na nią na przykład do innego miasta. Po zapisaniu się na listę oczekujących pacjent zawsze może się z niej wypisać, wybierając inną placówkę. Nie można jednak zarejestrować skierowania w dwóch przychodniach jednocześnie (przychodnia może mieć wtedy podstawy, by wykreślić taką osobę z listy oczekujących).

Jak przyspieszyć wizytę u specjalisty?

Podstawą do realizacji świadczeń (wizyty lekarskiej, zabiegu lub badania) w określonym czasie są kategorie medyczne, mają one wpływ na miejsce danej osoby na liście oczekujących. Do odpowiedniej kategorii pacjenta kwalifikuje lekarz wystawiający skierowanie.

Istnieją dwie grupy oczekujących określane przez kategorie medyczne: przypadki pilne i przypadki stabilne. Przypadek pilny dotyczy sytuacji nagłej, gdy stan pacjenta się pogarsza, a w konsekwencji – jego szanse na powrót do zdrowia maleją. To takim osobom świadczenia udzielane są w pierwszej kolejności. Przypadek stabilny nie wiąże się z są sytuacjami pilnymi i nagłymi, a chory może poczekać na wizytę u specjalisty bez ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia.

Co zrobić, gdy lekarz odmówi wystawienia skierowania?

To lekarz, uwzględniając swoją wiedzę i wskazania medyczne, decyduje o tym, czy dany pacjent powinien być skierowany do specjalisty, czy nie. W konsekwencji może on odmówić wystawienia skierowania, jeśli jego zdaniem, nie zachodzi taka potrzeba. Odmowa powinna wtedy zostać odnotowana w dokumentacji medycznej. Co jednak, gdy pacjent nie zgadza się z decyzją lekarza? W takiej sytuacji może on złożyć wniosek do kierownika danego podmiotu o jej zweryfikowanie.

