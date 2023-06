Ile kosztują podstawowe badania krwi prywatnie? Poznaj aktualny cennik

Ceny badań laboratoryjnych krwi są niskie i nie stanowią dużego obciążenia dla domowego budżetu. Oczywiście ich koszt zależy również od lokalizacji i renomy placówki, która realizuje usługę, a także ilości parametrów oznaczanych w danej próbce. Zazwyczaj jednak oscyluje w granicach kilku lub kilkudziesięciu złotych?

Ile kosztuje morfologia?

Morfologia to wydatek rzędu 10-30 złotych. Im więcej parametrów oznacza się w danej próbce, tym wyższy koszt całej procedury. Podstawowe badanie obejmuje analizę liczby czerwonych i białych krwinek, liczby płytek krwi, średniego stężenia hemoglobiny w krwinkach, średniej wagi hemoglobiny w krwince, średniej objętości krwinki czerwonej czy hematokryt (stosunek objętościowy krwinek erytrocytów do krwi pełnej).

Ile kosztuje morfologia z rozmazem?

Cena morfologii krwi z rozmazem waha się od 18 do 40 złotych. Badanie dostarcza bardziej szczegółowych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta w porównaniu do analizy w wersji podstawowej. Pozwala wykryć stany zapalne występujące w organizmie, a także różne procesy chorobowe zachodzące w ustroju. Jest dobrym wstępem do dalszej diagnostyki.

