Masz miażdżycę naczyń? Zabieg przeprowadzony w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie daje chorym szansę na szybszy powrót do zdrowia

Operację aterektomii orbitalnej tętnic obwodowych przeprowadzili między innymi specjaliści z Oddziału Klinicznego Chirurgii Naczyniowej – dr med. Katarzyna Zbierska-Rubinkiewicz i dr med. Jerzy Krzywoń. Zabieg polegał na redukcji zwapniałych blaszek miażdżycowych i przywróceniu prawidłowego ukrwienia w kończynie dotkniętej patologicznymi zmianami za pomocą cewnika balonowego. Co ważne, w trakcie całej procedury nie dochodzi do zatrzymania przepływu krwi w naczyniu, co zmniejsza ryzyko wystąpienia różnego rodzaju powikłań, takich jak ostra dekompresja krążenia.

Innowacyjny zabieg szansą dla chorych z miażdżycą naczyń

„Dzięki dostępowi do coraz szerszego wachlarza technik oraz właściwej kwalifikacji zwężeń do odpowiedniej metody leczenia możemy obecnie jeszcze skuteczniej leczyć Pacjentów w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie” – czytamy na stronie internetowej placówki. Warto zwrócić uwagę na fakt, że aterektomia orbitalna tętnic obwodowych to – jak wskazują sami lekarze – stosunkowo bezpieczna i mało inwazyjna metoda leczenia. Jej zastosowanie pozwala pacjentom na szybszy powrót do zdrowia po przebytym zabiegu.

Czym jest miażdżyca?

Miażdżyca to podstępna i groźna choroba. Rozwija się powoli i długo nie daje żadnych wyraźnych symptomów. Pierwsze objawy można zauważyć, gdy schorzenie jest już mocno zaawansowane, a ściany tętnic uszkodzone. Za powstawanie wspomnianych zmian odpowiadają tłuszcze i cholesterol odkładające się w tętnicach. Z czasem związki te przekształcają się w blaszki miażdżycowe i zamykają światło tętnic. W rezultacie zaburzają przepływ krwi w organizmie i prowadzą do niedotlenienia tkanek. Nieleczona miażdżyca może skutkować zawałem serca, udarem, a nawet amputacją kończyn.

Źródło: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

